《國金頭條》聯儲局將議息，投資者趨審慎，納指創一個月最大跌幅

《經濟通通訊社３１日專訊》面對聯儲局當地時間周二（３１日）開始一連兩日議息會，及

Ａｌｐｈａｂｅｔ和Ｍｅｔａ等大型科技公司財報周，投資者轉為謹慎，美股周一（３０日）下

行，納指錄得一個月最大跌幅。

納指跌２２７﹒８９點，或１﹒９６％，收１１３９３﹒８１點。道指跌２６０﹒９９點，

或０﹒７７％，收３３７１７﹒０９點。標普５００跌５２﹒７９點，或１﹒３％，收

４０１７﹒７７點。科技股普遍下跌，其中蘋果挫２﹒０１％，至１４３美元。特斯拉重挫

６﹒３２％，至１６６﹒６６美元。

市場普遍預計聯儲局將在周三（１日）宣布加息２５基點 ，連續第二次放慢加息步伐。不

過，投資者仍關注聯儲局為未來貨幣政策方向設定的基調，以及本周晚些時候發布的美國就業報

告。



＊避險情緒推動美元兌歐洲貨幣上行＊



由於俄烏戰爭有升級危險，避險情緒推動美元上行，紐約尾盤美匯指數升０﹒３３％，至

１０２﹒２６，是逾１周以來最高。歐元兌美元跌０﹒１３％，至１﹒０８５１。英鎊兌美元跌

０﹒４％，至１﹒２３４９。市場預期英國和歐洲央行本周都將加息５０基點。

聯儲局公布議息結果前黃金和原油期貨價格亦收低，紐約期金跌０﹒３％，收每盎司

１９３９﹒２０美元。紐約期油跌２﹒２％，收每桶７７﹒９８美元。布蘭特期油跌２％，收每

桶８４﹒９０美元。（ｊｆ）

