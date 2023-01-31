《美元走勢－羅明立》美元短期或有一定的超跌反彈需求

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒２３ １３０﹒５３ １３０﹒０３

歐元╱美元 １﹒０８３５ １﹒０８６０ １﹒０８３０

英鎊╱美元 １﹒２３４２ １﹒２３７１ １﹒２３３０

美元╱瑞郎 ０﹒９２５６ ０﹒９２５９ ０﹒９２３３

美元╱港元 ７﹒８３７７ ７﹒８３９３ ７﹒８３４２

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《美元走勢》聯儲局正召開本年度首次ＦＯＭＣ議息會議，並在一連兩日的會議結束後公布

最新的貨幣政策及利率聲明。目前市場已充分預期聯儲局在本次會議上可能加息２５基點，關鍵

在於會後聲明的終端利率指引，會否揭示何時結束加息周期，並將維持終端利率多長時間。

過去幾個月的ＣＰＩ數據明顯放緩，減輕了聯儲局放緩緊縮步伐的壓力，但最近頻超預

期的勞動力數據令市場憂慮，緊張的勞動力市場或將助推物價再度反彈上揚。加上中國放鬆防疫

政策後經濟可能大幅反彈，對大宗商品的需求大增，為商品價格帶來上行壓力，亦為通脹增加動

力。美元短線有企穩跡象，經歷前期大幅回調後，美元指數在１０１附近窄幅上落，靜待

ＦＯＭＣ會議結果。

本周還有歐洲央行及英倫銀行舉行貨幣政策會議，並公布最新貨幣政策。雖然今個令人意外

的暖冬致使能源價格快速下行，減輕通脹壓力，但俄烏戰爭的持續，使歐洲經濟無可避免的陷入

疲軟。周一（３０日）公布的數據顯示，歐元區最大經濟體德國的四季度ＧＤＰ按年增長

０﹒５％，按月下降０﹒２％，均不及市場預期，暗示陷入衰退的可能性大幅增加。即使能源價

格下降，但通脹仍然高企，市場預期歐央行和英倫銀行將繼續大幅加息５０基點以壓制通脹，並

可能在未來的會議上延續這一大幅加息的策略。若聯儲局的終端利率大致確定，各主要經濟體之

間的政策差異使美元可能在較長時間上受壓。惟短期內，美元可能有一定的超跌反彈需求，建議

短線可以買入美元，賣出非美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０８５０ １﹒０７５０ １﹒０８８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２３８０ １﹒２２８０ １﹒２４２０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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