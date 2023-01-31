《小傳日記》和醫２４銀阻力變支持，趁調整作中長線吸納

《小傳日記》咁環境要買都係買啲穩陣股，筆者認為醫藥股長買長有，今日講下隻和黃醫藥

（０００１３）。和醫頻頻有消息發表，今個月就有三單。１月初公布完成索樂匹尼布

（ｓｏｖｌｅｐｌｅｎｉｂ）治療原發免疫性??板減少症嘅ＥＳＬＩＭ－０１中國ＩＩＩ期研

究患者?組。索樂匹尼布係多種亞型的Ｂ細胞淋巴瘤及??免疫疾病嘅成熟治療靶點，而和醫就

擁有索樂匹尼布全球範圍內嘅所有權利。另外，由阿斯利康同和醫聯合開發，用於治療局部晚期

或轉移性??細胞肺癌相關嘅沃瑞沙（賽沃替尼）獲納?新版「醫保藥品?錄」，今年３?１?

起?效。

上星期又公布同日本武田藥品子公司達成獨家許可協議，喺除咗中國以外（包括港澳）嘅全

球範圍進一步推進呋喹替尼嘅開發、商業化同生產。呋喹替尼係一種高選擇性、強效嘅血管內皮

生長因子受體（「ＶＥＧＦＲ」）－１、－２同－３抑制劑，可以口服，並有潛力用於轉移性結

直腸癌嘅各種亞型中且不受生物標誌物狀態影響。

協議完成時，和醫將可收取首付款４億美金，同可高達７﹒３億美金嘅潛在未來里程碑付款

，總額可高達１１﹒３億美金，而且外加基於淨銷售額嘅特許權使用費。計劃今年完成喺美國、

歐洲同日本嘅上市許可申請提交。以上都會成為和醫未來盈利嘅增長動力之一。

和醫喺舊年１０月２５日跌到１１﹒３６銀之後就轉升，上星期五高見３２﹒６銀，由低位

計升咗超過１﹒８倍，但之後轉跌，至今由高位累跌超過一成，驚執輸可以現價落住一注先，我

認為醫藥股長線回報一定好過短炒，只要有隻藥成功上市，尤其係針對癌症，就會成為股價上升

動力來源，長遠破上市高位８５﹒８銀一啲都唔奇！９ＲＳＩ超買對和醫唔太起到作用，２４銀

附近明顯由前橫行區阻力變支持，大市有機會喺２月份出現調整浪，和醫如見２４銀不妨落第二

注，首目標望住４０銀先，請請！



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