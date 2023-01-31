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31/01/2023 16:08

【大國博弈】中國高度關切有關美國全面禁止向華為供貨的報道

　　《經濟通通訊社３１日專訊》有傳美國已停止向美國企業發放向華為出口商品的許可證，中
國外交部發言人毛寧回應稱中國對此高度關切。
　　英國《金融時報》此前引述消息人士報道，美國商務部已經通知一些企業，將不再發放向華
為出口商品的許可證，意味著將全面禁止向華為出售美國技術。另外亦有報到指，美國政府將於
今年５月決定全面切斷華為在美國的供應來源，並研判即使收緊對華為的限制，對美企的影響不
會太大。
　
＊外交部：個別國家損友自肥打壓中國＊
　
　　據報荷蘭同意與美國一同禁止向中國出口部分最尖端的半導體設備，換言之荷蘭ＡＳＭＬ公
司將被禁止向中國出口ＥＵＶ光刻機，影響中國高端晶片產業發展。毛寧強調，個別國家出於一
己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國企業，人為推動產業轉移、脫鈎，有關霸凌、霸道
行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，不僅損害中國企業的合法權益，也衝擊全球產業鏈供應
鏈的穩定。毛寧表示，中方希望各方秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出
發，獨立自主地作出決定。（ｅｙ）

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