《日入而息》港上季負資產按揭宗數急增，恒隆地產去年純利微跌

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱有信心很快全面通關，將取消核檢及配額要求；港府將聚焦發展經濟及全面部署復常；

李家超最新評分升至５７分，創２０１８年９月來新高

本港第四季負資產急增至１２１６４宗，涉６６２﹒５億元；去年第四季負資產按揭急增，金管

局：銀行按揭業務風險可控

恒隆集團（０００１０）純利升５％至２７﹒２億元，末期息６５仙

恒隆地產（００１０１）去年純利跌０﹒８％至３８﹒４億元，末期息６０仙；恒隆地產去年應

佔基本純利跌３﹒８％，香港營業溢利跌６％

恒隆指１月中港零售銷售額均錄升幅，冀全年數字破歷史紀錄；續關注高端住宅項目，武漢項目

下季重推；陳啟宗稱以內地房產及租賃業務為主，難回答經營風險是否已解除；恒隆地產（００

１０１）去年內地物業租賃收入跌３％；陳南祿今日起調任為恒隆地產獨立非執行董事

金管局表示１２月新批按揭貸款額按月減少９﹒４％；１２月外匯基金總資產按月減少４２億元

；去年存款總額上升１﹒７％，港元存款升０﹒７％；本財年首九月赤字１８３２億，財政儲備

７７３９億元

金管局向西太平洋銀行香港分行罰款４００萬，因違反打擊洗黑錢條例；金管局建議將與穩定幣

相關活動納入監管，冀２０２３╱２４年落實

行會通過天星小輪平日成人票價加至５元，取消長者免費優惠

傳布林肯２月５日訪華，外交部表示目前沒可發布的消息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收２２７點報２１８４２，恒隆地產收跌逾５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收跌０﹒４％全月升５％，外資流入千四億創紀錄

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元短期或有一定的超跌反彈需求

歐元最新報１﹒０８２２╱２４，日圓最新報１３０﹒３６╱３９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒隆集團（０００１０）純利升５％至２７﹒２億元，末期息６５仙

恒隆地產（００１０１）去年純利跌０﹒８％至３８﹒４億元，末期息６０仙；恒隆地產去年應

佔基本純利跌３﹒８％，香港營業溢利跌６％

埃克森美孚第四季度收益預計比第三季度減２６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中升集團（００８８１）委任周正為首席戰略官，２月１日起生效

恒隆集團（０００１０）及恒隆地產（００１０１）１月中港零售銷售額均錄升幅，冀全年數字

破歷史紀錄；續關注高端住宅項目，武漢項目下季重推；陳啟宗稱以內地房產及租賃業務為主，

難回答經營風險是否已解除

恒隆地產（００１０１）去年內地物業租賃收入跌３％；陳南祿今日起調任為恒隆地產獨立非執

行董事

紐約州法院裁定陽光油砂（０２０１２）應向非延期持有人支付本息１５４８萬美元

餓了麼起訴美團（０３６９０）侵害發明專利，３月６日再次開庭

卓悅控股（００６５３）延遲刊發中期業績

港鐵（０００６６）李杏怡不再擔任非執行董事，由李碧茜接任

進階發展（０１６６７）建議變更名稱為「迪米生活控股有限公司」

會德豐地產藍田住宅項目３Ａ期命名為「ＫＯＫＯ ＲＯＳＳＯ」

歐舒丹（００９７３）首九月銷售１６億歐元，按年報告匯率增１６﹒５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

五礦資源（０１２０８）去年銅總產量按年跌１２％

灣區發展（００７３７）旗下廣深高速公路月總路費收入按年跌３０％

盛力達科技（０１２８９）向政府出售科研物業，料賺９４４萬元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長汽（０２３３３）擬回購註銷的限制性股票約３７﹒９萬股

大明國際（０１０９０）公眾持股量約為２０﹒７１％

碧桂園（０２００７）獲批２００億元人民幣中票儲架式註冊發行額度

歌禮製藥（０１６７２）治療呼吸道合胞病毒感染新藥獲美國批准開展臨床試驗

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

分析指ＰＭＩ開門紅顯示經濟回升，但市場需求仍不足

國稅總局表示去年稅費收入近３２萬億，留抵退稅增４倍

春節假期上海樓市表現清淡，預計一至兩周恢復正常

統計局表示去年工業利潤降４％，鋼鐵疫苗等行業拖累大；春節消費市場回暖，服務業景氣水平

大幅回升；疫情轉入新階段秩序恢復，ＰＭＩ返擴張區間

四川放寬生育登記：父母毋須結婚

去年規模以上工業企業利潤按年降４％，外企表現最遜

中國１月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒１％，優預期

人行４７１０億逆回購利率持平，再放水１７００億

上海機場２０２２年預虧達２９﹒９億元

俄羅斯車廠開始生產中國凱翼汽車，年初銷售Ｅ５車型

財政部表示國有企業去年利潤額４﹒３萬億，降５﹒１％

秦剛分別與荷蘭、沙特及阿根廷外長通電話

報告指去年百城房價七成疲軟，符合房貸利率下調要求

機構表示多地下調首套房貸利率下限，有望促觀望者入市

河南發布房企白名單保障融資，建業等本地房企在內

貴州擬組建省信用增進公司，推動城投平台市場化

聯電稱福建政府阻回購合資晶圓廠，警告損台商權益

內地春節使用數字人幣支付增，京東交易金額增１２倍

本田中國兩間子公司合併，將推１０款純電動車

歐盟擬調查中國補貼清潔技術產品行為，採取措施應對

工信部表示春節移動數據增長，５Ｇ流量佔比已超四成

商務部表示把恢復和擴大消費擺在優先位置

特斯拉中國否認年內將上市１６萬元入門級新車型

本年度內地票房破百億人幣，刷新最快紀錄

發改委表示去年１２月全國成品油消費量同比增１１％

聯大主席克勒希將於明起展開訪華行程

國開行表示去年發放水利貸款１８６４億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌１﹒４８％，報１５２６５﹒２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－

拜登拒絕向烏克蘭提供Ｆ－１６戰機

－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

孤狼自殺式襲擊巴基斯坦清真寺，至少６１死１５７傷

布魯塞爾歐委會總部外地鐵站血案，刀手傷３人後被捕

法國大罷工交通癱瘓，工會周二討論行動升級

美國政府將於５月１１日結束新冠疫情緊急狀態

美防長及北約秘書長同步訪韓，俄警告半島局勢恐升級

西南航空及美國航空因德州冬季風暴取消航班

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＩＢＭ在出售歐洲債券後，出售美國債券

ＩＭＦ一年來首次上調世界經濟展望，今年料增近３％

三星電子第四季度營業利潤低於預期，按年下降６９％

對沖基金投資長認為市場埋有巨大定時炸彈

市場預計輝瑞第四季業績超出預期

投資者認為科技股將會下跌，開始投資看跌ＥＴＦ

摩根大通策略師預料年初的美股行情將消退

糖價飆升至６年新高，市場猜測印度會限制出口

美國在辦公室上班的人數自疫情以來首次超過５０％

美財政部料增加聯邦借貸金額，耶倫指低通脹將重臨

阿根廷乾旱持續，豆粕價格飆升至８年高位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中澳貿易部長據報下周舉行視像會議

外媒指美國政府已停止向美企發放向華為出口商品可證

新華社表示輸官司耍無賴，美式貿易霸凌新鬧劇

中國高度關切有關美國全面禁止向華為供貨的報道

傳布林肯２月５日訪華，外交部表示目前沒可發布的消息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱有信心很快全面通關，將取消核檢及配額要求；港府將聚焦發展經濟及全面部署復常；

李家超最新評分升至５７分，創２０１８年９月來新高

高鐵香港段今起每日南北雙向車票各增加五千張

李惟宏稱經濟復甦迎曙光，建議政府下調股票印花稅

政府明起擴大便利參與本港短期活動人士入境計劃

消息指港府周四舉辦推廣活動，將公布送５０萬張機票；消息指行會通過天星小輪加價，平日尖

沙咀往返中環加至約５元

兩名區議會選舉落敗候選人承認無提交選舉申報書，下月判刑

公共醫療醫生協會會長支持檢討抗疫工作，冀政府重新考慮

區議員擔心簡約公屋選址啟德會增加該區社區資源負荷

梁志堅稱啟德簡約公屋短期用途可接受，惟憂交通負荷問題

議員楊永杰擬下周末舉辦集會，抗議簡約公屋選址啟德

金管局表示１２月新批按揭貸款額按月減少９﹒４％；１２月外匯基金總資產按月減少４２億元

；去年存款總額上升１﹒７％，港元存款升０﹒７％；金管局向西太平洋銀行香港分行罰款４０

０萬，因違反打擊洗黑錢條例；金管局建議將與穩定幣相關活動納入監管，冀２０２３╱２４年

落實

去年第四季負資產按揭急增，金管局表示銀行按揭業務風險可控

本財年首九月赤字１８３２億，財政儲備７７３９億元

本港第四季負資產急增至１２１６４宗，涉６６２﹒５億元

深股通額度全日用５６億元，外資１月淨買入創歷史新高；滬股通額度全日用７４億元，外資月

內第五度流入逾百億

美聯料今年樓價反彈５％－１０％，看好北都區

利嘉閣料全年樓價升逾１０％，下月發展商排山倒海式推盤

渣打中小企營商指數回升至４６﹒７，因憧憬通關復常增加投資

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ擬上半年推財富管理服務

Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ上月銷售額破紀錄，農曆新年銷售大升逾５５％

昇世集團在香港推出財富管理服務

花旗集團於香港推出牛熊證產品

通訊局批准香港衛視非本地電視節目服務牌照續期至２０３５年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠感染》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台灣下周二取消大陸入境旅客採檢，惟未開放陸客來台

截至昨午五時社區隔離設施仍有約３１０人入住

新冠藥先諾欣首發報價７５０元人民幣

私家醫生被指拒治患者，李家超稱醫衞局會留意情況

稻苗學會建議若食肆員工確診但無病假紙應放年假休息

醫管局表示昨天約１４００名確診者到普通科門診求醫

南韓考慮下月取消對中國遊客的短期簽證限制

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

