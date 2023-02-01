《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局真看數據嗎？

《缸邊隨筆》今周美儲局議息，對加減息事，他們一直說是按數據說話。可真？最近有兩個

重要數據，對今周美儲局議息，會有意義嗎？



第一個數據是上周公布的第四季度美ＧＤＰ增長，第二個是一個備受爭議的就業數據。



上周公布的美第四季ＧＤＰ增長２﹒９％，是高於市場預期（７３位經濟學家估只增

１﹒２％至３﹒９％），但是低於去年第三季的增３﹒２％。這個２﹒９％的ＧＤＰ增長是強是

弱？筆者看是弱增長，應減息，但美儲局卻透過其御用發言人Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ謂美

儲局仍要「鷹」。



美第四季ＧＤＰ的增長主力是：



（１）庫存（ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ）增；



（２）消費增；



（３）政府消費增；



（４）企業投資增。



在減的主力是：



（１）房屋；



（２）出╱入口。



庫存方面是石油、煤及化工原料、礦產，及建築材料。



庫存增對經濟言是好事還是壞事？應是壞事。賣不動，才有庫存增；貨如輪轉時，怎會多了

貨在倉？庫存增對之後的經濟活動更有個拖後腿效應，你庫存已增多了，還要再下單買新貨？不

出新訂貨單之後的物料生產商又是否要緩下生產？這對未來一兩季的美經濟有所遏抑。



消費增，是在健康醫療服務方面，這是長久以來都升的，暫不具指導性。



拖低美ＧＤＰ的是單一家庭住屋、建築及中介佣金，加息推高了樓按利息，自然會削弱中、

低下房屋的需求。



再細看個人消費數據，這個佔２﹒９％ ＧＤＰ數據約一半的數據，報１﹒４２％。是低於

上季度的１﹒５４％，遠低於市場預期的２﹒９％，亦低於年率化的２﹒１％。一字括之：差、

差、差。如斯差，美儲局的御用發言人，還要唱這個ＧＤＰ數據是好？



不過美儲局這個御用發言人，是市場給的，他是在美儲局在議息期前兩星期的禁聲期間，出

來「代」儲局講話，去管理市場預期。他不是官方，但市場當他是官方而已！有講錯，是因為你

信錯。



＊美儲不按經濟形勢加息＊



２０２１年第三季至２０２２年第四季的ＧＤＰ強弱變化見圖五，能謂２０２２年第四季

ＧＤＰ好，就真是……！



真的假不了，假的真不了。就算是美儲局御用發言人，也不能不指出美國私人消費，在減去

政府消費後，是大大地萎縮了，政府消費多，必然的，因為要送軍火予烏克蘭嘛。軍火生產商加

班生產，對政府消費必有促進。這是經濟學上的典型消費矛盾處：大炮還是牛油？大炮是軍火，

牛油是民生，大炮消費多，牛油消費萎縮，是經濟好了還是壞了。



今周五（３日）有非農數據，就業數據有幾真，筆者早前有文分析過，指出，自去年３月以

來，美國勞工部透過統計上的漏洞，誇大增加２７０萬個職位。至去年１２月連費城儲局的研究

也指出，自去年３月至同年６月，美國勞工部誇增了１１０萬個職位。



美儲局的「誤用」假數據來支持其加息論，今時是不被市場接受。華爾街智慧是不要與美儲

局對著幹（Ｄｏｎ＇ｔ Ｆｉｇｈｔ ｔｈｅ Ｆｅｄ），但今次美儲局加息是不按經濟形勢而

加時，市場的反對聲音╱行為是壓不下去的。



不過怕官又怕管，投資者，如非超級大戶，也無必要去螳臂擋車，車來了，便避一避；車過

後，又可炒過。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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