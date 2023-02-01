【企業盈警】國際精密（００９２９）料去年除稅後純利跌約６５％

《經濟通通訊社１日專訊》國際精密（００９２９）發盈警，預計２０２２年全年除稅後純
利按年將減少大約６５％。
集團稱，純利減少主要由於疫情持續對整體經濟環境及集團業務造成負面影響，導致期內收
入減少；原材料單位價格上漲，生產成本增加；期內獲取政府補助金額減少；及於２０２１年出
售於一間聯營公司之權益而取得一次性收益，而去年並無同類出售事宜。（ｒｈ）
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