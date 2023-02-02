《法證攻防－林恩》兔年春節出行復甦

《法證攻防》據澳門治安警察局統計，農曆新年７日期間共有４５﹒１萬人次旅客訪澳，與
去年農曆新年同期比較上升２９６﹒９％，相當於２０１９年農曆新年同期的３７﹒５％。當中
，內地居民佔５８﹒６％，香港居民佔３６﹒６％。新華網報道業界提供的資料，春節黃金周澳
門酒店業場所的平均入住率為８５﹒７％，黃金周的平均房價為１５７５澳門元，較去年春節上
升接近五成。市場憧憬澳門旅遊業回暖刺激２０２３年澳門博彩業收入。金沙（０１９２８）和
銀河（０００２７）股價連續三個月錄得升幅。金沙累計升超過１１０％，周三（１日）收市接
近３０元關口。銀河股價累計升超過５０％，周三收市報５６﹒４元。
在各類政策措施帶動下，文化和旅遊部測算，國內旅遊出遊３﹒０８億人次，同比增長
２３﹒１％，恢復至２０１９年同期的８８﹒６％。實現國內旅遊收入３７５８﹒４３億元，同
比增長３０％，恢復至２０１９年同期的７３﹒１％。國外出行方面，國家移民管理局數據顯示
，春節假期前六天，全國移民管理機構共查驗出入境人員２３９﹒２萬人次，較２０２２年春節
同期增長１２３﹒９％。美團（０３６９０）由低位１６０元回升逾１２％，周三收報
１８０﹒１元。反而攜程（０９９６１）和國航（００７５３）均見回吐，攜程失守３００元關
口，國航暫錄５連跌。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
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