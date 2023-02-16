《運籌帷幄－梁業豪》南方恒生科技（０３０３３）發生了甚麼事？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向好。昨天（１５日）港股現貨市場進入收市競價交易時段前，南方恒生科技

（０３０３３）的最後一宗交易於３：５９：５２ｐｍ錄得，做價４﹒２１２元，成交只得１萬

份。不過，最後收市價竟被買家搶高至４﹒３５２元，共有逾７５萬份交易所買賣基金的掛沽盤

被掃清光，涉及資金逾３３０萬元，由於發行商估計每個基金單位資產淨值只為４﹒２２０６元

，有理由相信有投資者輸入競價買盤時，高估了沽家的守關誠意。

有可能是沽家刻意於該投資者的買盤之後輸入了少量競價買盤，將平衡價格大幅推高，令自

己的限價掛沽盤與競價沽盤獲得配對。當然，另一個可能性為真的有投資者看好今天（１６日）

價位的表現，並計劃了大手買貨；昨天收市前開始分批入市行動。究竟實情如何，看看今天價位

會否逗留於昨天低價４﹒１８元之下，不肯再升，便可得悉答案。另一方面，若買家有力守穩於

４﹒３５２元關口之上，將對短期後市非常有利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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