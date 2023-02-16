《談國論企－黎偉成》中國須追究美方舞弄飛艇事件

《談國論企》中國終於很快地在美國作出的初步調查視為「不屬中國或任意外國間諜情報收

集活動有關」，並暫時可視之為「屬良性目的」，必須作出應有嚴正的回應，特別是要美國國務

卿布林肯解釋於２０２３年２月４日對中國有關「侵犯美國主權和違反國際法」的「指控」，和

停止美國航空母艦戰鬥群在中國南海的挑釁。更需要就此警告美方千萬不要在涉台的主權、涉港

等內政事項搞事，切莫侵犯中國主權和違反國際法，力壓美帝國霸權主義者的無法無理窮凶極惡

爛仔氣焰。



＊人若犯我我必犯人乃對美帝霸權之道＊



要評論「飛船事件」，就必須要重溫已故領袖毛澤東主席當年曾作出的教導：「人不犯我，

我不犯人；人若犯我，我必犯人」。即使中國不一定要把「飛船事件」擴大惡化，也必須要堅決

和嚴正保衛本國的尊嚴和風骨，特別是（一）有不明飛行物體「入侵」美國好幾日，尚未有調查

認定來源和性質，布林肯便突於２月４日「發難」，對華惡意作出「侵犯美國主權和違反國際法

」的所謂指控，甚至掛電話向中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主 任王毅發脾

氣，說什麼要「押後訪華」，很不負責任、不專業和在外交上十分不禮貌，中國一定要在有事實

根據的情況底下嚴正作出回應。

尤其是美國白宮國家安全委員會發言人柯比在２月１４日，指出「沒有跡象表明這些不明飛

行物是中國間諜計劃的一部份或與任何外國間諜情報收集活動有關」，和表示「美國當局仍在尋

找最近被擊落的不明飛行物碎片」，所語最重要的是被美國戰機所擊落的氣球，不是間諜情報收

集活動，就不是布林肯力指的「侵犯美國主權」那麼嚴重，商業或研究構機所用的氣球過境當然

沒有問題，最大問題就要是對未有「報關」的氣球的擁有者，作出警告，或者罰款，如斯而已！

要指出（二）布林肯此番要在「外交」上硬闖中國，一定有不懷好意甚至惡毒居心，否則是

不會連二接三的說要訪華就訪，沒有一點雙向同意的接觸點。尤其是中國國家主席習近平

２０２２年１１月中到印尼出席二十國集團Ｇ２０應邀與美國總統拜登會晤後，布林肯便不請而

表在２０２３年初到中國，到白宮發言人表布林肯會要在２０２３年２月６日一連兩日會赴華，

但中國外交部發言人回應，一直是「暫時未有任何消息公布」，冷待之，布林肯便就「飛船事件

」對中國迅作不負責任、不專業的「指控」，更負氣地自言自語地要「押後訪華」；到「飛船事

件」發生後，布林肯又強人所難的要在２月中的《慕尼黑安全會議》見王毅，居心叵測。

必須留意的，是拜登即使在上台後多番表示對中國作「四不一無意」的承諾，到最近更擴而

至「五不四無意」，都一一得個講字；而對中國幾乎全面圍堵和封殺，美國國務院很有效率的迅

作政策和策略性的工作配合，布林肯更惡毒地以「不同意識形態」拉攏美國盟友齊齊對華作出劣

行。布林肯反共反華惡思劣行，彰彰明甚。



＊要提防美進一步拉攏他國強化封殺滅絕＊



我的推斷，是（三）美國很有可能在十分短期與其盟友等，舉行一個十分「重大的會議」，

加大對中國的全面封殺，甚至作出「滅絕性的打擊」而布林肯要與中方要員一會，就是在會議中

「痛斥」中國之「不是」，在會後「各自表述」後，更要向其盟作出「交代」，單方「秘密」力

指中方之「不是」。相信中方早已通悉布廝毒向毒行，也就對此廝的「訪談」唯唯諾諾以應，已

為十分厚道之舉。

由是（四）中國在「飛船事件」必須要對美國作出高度嚴正的反應：（Ｉ）要美方對飛船作

出調查後，所作出完完整整的報告，付予中國，不可得過且過的「了事」，因布林肯之「侵犯美

國主權和違犯國際法」，對誰都是相當嚴重的指控，完完全全毫不留情的打擊所指者。每一個國

家、每一個人都有尊嚴，你布林肯和美國要作好交待，要發表聲明，嚴嚴肅肅、老老實實的處理

好事情。

和（ＩＩ）既然美國可以霸道地不調查又不問情理的對被認為屬中國的任何物體，採取越境

的軍事行動，中國就好應該發表聲明會保留相關的同等行動；尤其是在中國台灣主權問題上，中

國是絕對不容許美國說三道四，甚至採取挑釁性的劣行。

（ＩＩＩ）鼓勵中國的媒體，就「飛船事件」作出如實的報道，向全國、全世界人民披露美

帝國霸權主義的惡思劣行。中國要好好動用媒體作出政治經濟宣傳，不要被美帝妄而濫為。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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