《投資特寫－潘恩美》亞洲投資級別債展現機遇，慎選中國優質企業

《投資特寫》宏觀經濟的負面因素有望於年內逐漸消退，隨著環球通脹見頂，中國重新將經

濟增長放於首位，亞洲投資級別債券正走近轉捩點。今年上半年，市場仍需消化去年全球緊縮及

經濟低迷所造成的影響。不過，區域差異使亞洲投資級別債展現機遇，尤其是在中國市場，惟投

資者需審慎篩選優質債券。

通脹壓力逐步緩解，市場憧憬歐美等主要央行將於年內停止加息。當全球逐步脫離貨幣緊縮

，加上受惠於中國重新開放，環球經濟有望在今年下半年重拾升勢。然而，地緣政治局勢仍是今

年的市場焦點。自俄烏戰爭於去年爆發以來，緊張局勢一直升溫。若局勢進一步升級，可能會對

市場造成衝擊，或會拖累市場表現。

面對環球經濟衰退風險，中國經濟復甦有望能為亞洲經濟提供韌性。最近，亞洲投資級別債

開始展現投資機遇，尤其是在中國市場，但投資者需謹慎篩選優質企業。

中國調整經濟結構既為企業帶來新機遇，也伴隨著風險。關鍵在於識別趨勢，深入研究個別

企業的基本面，發掘有望能受國策支持的企業。在「共同富裕」的國策推動下，預期收入再分配

會擴大中產階級，繼而刺激消費，利好消費相關企業。國企改革將成推動經濟的關鍵動力，當中

以科技及工業企業有望成為贏家。

即使行業存不利因素，仍會有個別優質企業可逆勢而行。以內房為例，實力較強的私營企業

或可度過目前難關，但在「房住不炒」的概念下，投資者有需要對實際需求與產出進行更詳細的

評估。科技、媒體及電訊行業將繼續在創新方面扮演重要角色，但營運上將更加著重維護國家利

益，盈利水平或會較過往為低，宜留意資產負債表的健康水平。

《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

