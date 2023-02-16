《理財焦點－冼健岷》美國利率或轉向，留意通脹掛勾債券

《理財焦點》美國聯儲局２月份再次加息０﹒２５厘，市場預期３月份有機會再加一次。不

過，隨著美國通脹開始回落，去年１２月份的消費價格指數（ＣＰＩ）按年升幅已回落至

６﹒５％，是連續第６個月下跌，加上市場憂慮當地經濟將步入衰退，加息周期可能在第一季結

束，今年之內甚至可能減息。投資者若在減息周期開始前、在通脹數字仍在相對高位下買入通脹

掛勾債券，理論上回報仍然可觀，同時又可以對沖不確定性。

以香港政府發行的「通脹掛勾債券」ｉＢｏｎｄ為例，債券最低面額為１萬元，年期為３年

，每半年派息一次，息率與本港綜合消費物價指數（ＣＰＩ）的６個月平均按年通脹率掛勾，最

大特色是設有「保底」利率２厘，可在港交所買賣，到期時政府會以１００％本金贖回。

根據派息紀錄，２０２３年及２０２４年到期的兩隻ｉＢｏｎｄ，最近一次派息，息率已超

過「保底」利率，分別為２﹒０８厘及２﹒１７厘；隨著香港通脹很大機會因經濟復甦而升溫，

未來有關債券的派息息率有望拾級而上。



＊ＴＩＰＳ價格走向，取決通脹與利率預期＊



至於美國發行的抗通脹債券（Ｔｒｅａｓｕｒｙ Ｉｎｆｌａｔｉｏｎ

Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ，ＴＩＰＳ），雖然也是每半年派息一次，但其票

面息率是固定的，早於發行時已訂明，與通脹掛勾的是「本金」，而派息金額根據本金乘以票面

息率計算；面值為１００美元，年期則分為５年、１０年及３０年，可在二手市場買賣，到期時

投資者可以經通脹調節本金或初始金額的較高者賣出債券收回本金。

例如一張票面值為１００美元的ＴＩＰＳ，假設票面息率為２厘，一年後派息金額將會隨著

通脹而出現以下三種情況：



一）

若ＣＰＩ上升３％，ＴＩＰＳ的本金便會增加至１０３美元（１００＊（１＋３％））加上

２﹒０６美元利息（１０３＊（１＋２％））；



二）

若ＣＰＩ無升跌，本金便無升跌，只會派發２美元利息（１００ Ｘ （２＋０％））；



三）

若ＣＰＩ下跌３％，ＴＩＰＳ的本金便會減少至９７美元（１００ Ｘ （１－３％）），所派

利息亦會減少至１﹒９４美元（９７＊（１＋２％）），投資者便只能賺取利息而未能獲得本金

升值。



值得注意的是，ＴＩＰＳ孳息率往往低於美國國債孳息率；以５年期為例，於１月２７日，

前者為１﹒２９％，後者則為３﹒６２％ 。當中差距可被視為市場預期通脹，若預期通脹低於

實際通脹，ＴＩＰＳ表現會優於國債；相反，若預期通脹高於實際通脹，ＴＩＰＳ表現便會差過

國債。

此外，由於ＴＩＰＳ孳息率較低，其價格對息率走向的敏感度便較高－－當市場預期息率上

升，ＴＩＰＳ所受衝擊將高於國債；相反，當市場預期息率下降，ＴＩＰＳ所受推動亦會高於國

債。



＊環球通脹掛勾債券基金，分散投資＊



除了直接買入ＴＩＰＳ之外，投資者還可考慮通脹掛勾債券 ＥＴＦ，現時共有１８隻在美

國上市，資產管理總規模達７７０億美元；當中，資產逾１００億美元的，也有４隻。

除了ＥＴＦ以外，市場上亦有不少環球通脹掛勾債券基金的選擇。好處是基金分散投資於全

球通脹掛勾債券，並非局限於美國，還包括其他目前仍受高通脹困擾的地區，如英國、法國等。

風險方面，投資者則需承受如匯率波動等風險，因為每個地方的通脹掛勾債券，均以當地貨幣計

價，假設美元正處於下行周期，與美元掛勾的港元計價資產便會受惠，投資者宜參閱基金的產品

銷售文件及資產分布詳情，或諮詢獨立專業意見。

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



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