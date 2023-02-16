《投資心得－潘鐵珊》小米轉型至家居方案解決，繼續擴展客戶群體

《投資心得》小米集團（０１８１０）截至去年９月３０日止的首三季業績，錄得收入為

２１４０億元人民幣，比２０２１年同期下降１１﹒８％；期間錄得６﹒４億元人民幣的虧損。

整體來說，受惠物聯網及生活消費產品分部迅速增長，故期待集團增長有望持續。隨著集團從純

硬件生產轉型至家居方案解決，並大力推進取得顯著成效的「手機＋ＡＩｏＴ」核心戰略，以抓

住境內外巨大市場空間，繼續擴展客戶群體。



＊智能手機出貨量全球排第三，ＩｏＴ持續擴大境外業務規模＊



首先在核心的手機業務方面，集團智能手機業務在中國大陸市場快速增長，包括智能手機出

貨量同比增長７４﹒６％，市場份額排名第四；智能手機業務毛利率達到１２﹒９％，而全球出

貨量達到４９４０萬台，全球出貨量排名第三。同時亦透過豐富智能手機產品組合，進一步提升

高端手機的市場競爭力。

而重點的ＩｏＴ與生活消費產品業務方面，集團境外市場業務持續擴大規模，而隨著境外市

場電商滲透率的提升，電商渠道優勢也持續有擴大之勢頭。同時集團亦不斷拓展線下渠道，截至

去年６月３０日止，小米之家在中國大陸的線下門店數已經超過７６００家。



＊１０年投資１００億美元拓電動車業務，可考慮１２﹒５０元買入＊



集團亦有多番新的動作，包括於去年３月推出的全新品牌標識，以及宣布正式進軍智能電動

汽車業務，首期投資１００億元人民幣，預計未來１０年會再投資達１００億美元，相信集團能

利用自身在ＩｏＴ方面的豐富經驗，開拓這條新的戰線，為未來１０年的增長打下基礎。由此可

見，集團在國內以至海外均有偌大的增長空間，故中長線看好。可考慮於１２﹒５０元買入，上

望１５元，跌穿１１﹒８０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相

關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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