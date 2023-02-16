  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2023 09:05

《投資心得－潘鐵珊》小米轉型至家居方案解決，繼續擴展客戶群體

　　《投資心得》小米集團（０１８１０）截至去年９月３０日止的首三季業績，錄得收入為
２１４０億元人民幣，比２０２１年同期下降１１﹒８％；期間錄得６﹒４億元人民幣的虧損。
整體來說，受惠物聯網及生活消費產品分部迅速增長，故期待集團增長有望持續。隨著集團從純
硬件生產轉型至家居方案解決，並大力推進取得顯著成效的「手機＋ＡＩｏＴ」核心戰略，以抓
住境內外巨大市場空間，繼續擴展客戶群體。
　
＊智能手機出貨量全球排第三，ＩｏＴ持續擴大境外業務規模＊
　
　　首先在核心的手機業務方面，集團智能手機業務在中國大陸市場快速增長，包括智能手機出
貨量同比增長７４﹒６％，市場份額排名第四；智能手機業務毛利率達到１２﹒９％，而全球出
貨量達到４９４０萬台，全球出貨量排名第三。同時亦透過豐富智能手機產品組合，進一步提升
高端手機的市場競爭力。
　　而重點的ＩｏＴ與生活消費產品業務方面，集團境外市場業務持續擴大規模，而隨著境外市
場電商滲透率的提升，電商渠道優勢也持續有擴大之勢頭。同時集團亦不斷拓展線下渠道，截至
去年６月３０日止，小米之家在中國大陸的線下門店數已經超過７６００家。
　
＊１０年投資１００億美元拓電動車業務，可考慮１２﹒５０元買入＊
　
　　集團亦有多番新的動作，包括於去年３月推出的全新品牌標識，以及宣布正式進軍智能電動
汽車業務，首期投資１００億元人民幣，預計未來１０年會再投資達１００億美元，相信集團能
利用自身在ＩｏＴ方面的豐富經驗，開拓這條新的戰線，為未來１０年的增長打下基礎。由此可
見，集團在國內以至海外均有偌大的增長空間，故中長線看好。可考慮於１２﹒５０元買入，上
望１５元，跌穿１１﹒８０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相
關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning16/02/2023
林家亨：市場樂意接受股東大手轉倉作成立基金　料安踏100元以上有支持
人氣文章中國故事15/02/2023
《神州經脈》MLF超額平價續作　滬指轉跌　百度AI生態圈擴大
人氣文章財經熱話15/02/2023
【跌市買D乜】5G上客量穩增派息穩定　電訊三寶買邊隻好？
人氣文章90後投資達人 - 朱公子15/02/2023
幣市分析（2月份JPC必定再創高峰，比特幣繼續整盤等待方向！）
人氣文章FOCUS15/02/2023
【FOCUS】利率峰值再轉升　增聯儲犯錯成本
人氣文章財經熱話15/02/2023
華虹業績勝預期大行齊唱好　一度逆市飆半成比中芯更值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金