《思前想後－郭思治》大市或進一步下跌，料屬中期急升後正常調整

《思前想後》大市已開始步入２月份之中旬，而經過周來之一輪反覆後，本月大市在先高後

低之形態主導下，月內之波幅已稍擴闊至１５８５點，恒指暫是由２日之高位２２３１１點跌至

１５日之低位２０７２６點，以波幅計或已不算小，惟似仍未能滿足月內之所需，加上一個月之

高低位同時出現於１０個交易日內之機會該不高，故只要先高後低之形態不變，大市可能仍會再

進一步往下跌，從而拉闊本月高低位之相距以滿足慣性所需。



＊回調幅度暫仍較溫和，或下試２００００點支持＊



從技術上看，大市已連續３個月呈先低後高之形態，資料如下：去年１１月恒指是由１日之

低位１４８５９點升至３０日之高位１８６４５點，即１１月之上升波幅為３７８６點，至１２

月，恒指是由２日之低位１８５３０點升至２８日之高位２００９９點，即１２月之上升波幅為

１５６９點，到今年１月，恒指是由３日之低位１９３０３點升至２７日之高位２２７００點，

即１月之上升波幅為３３９７點，大市經過連續３個月急升後，由於高台買盤漸減，故在動力萎

縮下終出現正常消化及回吐，其後由於沽壓漸增，故整個大市開始逐漸發展成一個調整市，而自

１月２７日高位２２７００點開始之調整，至２月１５日低位２０７２６點止計，在１４個交易

日內，恒指共回調１９７４點，但相對過去３個月所累積之升幅計，回調之幅度暫仍較溫和，只

得升幅之２４﹒３％。

再從移動線方面看，經過連續反覆８天後，恒指不但已跌穿２０天線（約在２１６６２點左

近）及１０天線（約在２１３３１點左近），且１０天線已開始跌穿２０天線，在在表示，大市

自１月２７日高位２２７００點開始之回調，跌勢有逐漸轉急之趨勢，嚴格而言，大市如不能成

功重越１０天線及２０天線並穩守其上，一旦沽壓再作主動，恒指可能會進一步下試５０天線（

約在２０６１３點左近）及２５０天線（約在２０１０８點左近），甚至會伺機下試２００００

點大關之支持，但需指出，即使大市會再進一步回調，惟該只屬中期大幅急升後之正常調整而已

，相信該不會發展成一個中期跌浪。



＊大升後３至４周調整正常，或回調升幅三分一＊



拉闊一點看，大市自去年１０月３１日低位１４５９７點開始之中期升浪，暫該已見頂於今

年１月２７日之高位２２７００點，經過逾１２周之大幅急升後，累積之升幅共達８１０３點，

論上升幅度及運行周期確已可滿足一個中期升浪之所需，故在買盤不繼之下，大市稍作回調乃正

常現象，問題只是大市需回調多深及回調多久而已，經過逾１２周之上升後，大市如出現３至４

周之調整期乃正常現象，另外，以累積升幅達８１０３點，如大市需回調升幅之三分一，相信亦

是預計之內。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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