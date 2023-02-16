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16/02/2023 09:19

《法證攻防－林恩》美國２０２３年１月ＣＰＩ按年升６﹒４％

　　《法證攻防》美國公布２０２３年１月通脹數據，美國１月ＣＰＩ按年增長６﹒４％，高於
市場預期６﹒２％，低於前值６﹒５％，此數據已錄得７連跌，反映美國消費者物價通脹情況進
一步緩和。美國１月核心ＣＰＩ按年增長５﹒６％，較上年１２月的５﹒７％低。納斯達克
１００指數周二（１４日）升０﹒７１％，收市約１２５９０點。２月８日至２月１４日５個交
易日，納斯達克１００指數錄得約２２﹒６萬元資金淨流出牛證和認購證，約８﹒４萬元資金淨
流入熊證和認沽證。
　　出品方愛奇藝靠電視劇《狂飆》贏得不少熱度，最新百度（０９８８８）和愛奇藝宣布達成
合作，愛奇藝將全面接入百度「文心一言」，雙方共同探索將ＡＩＧＣ技術應用於愛奇藝內容搜
索、內容宣發、內容創作工具、小說創作等業務。百度周三（１５日）股價逆市造好，曾升近
７﹒６％，試穿１５０元水平。全日升３﹒７６％，為表現最佳藍籌股，收市報１４９﹒１元。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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