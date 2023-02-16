《港股偉論－黃偉豪》多管齊下提振消費投資，內房股首選越秀地產

《港股偉論》過去一周港股以調整為主，正如上周於本欄曾指出，恒指自去年１０月３１日

低位１４５９７點起的上升，至上月２７日高位２２７００點，幅度已有約８１０３點。加上現

時市場對於美國加息幅度的預期，以及中美雙方關係等因素的看法有變。即使筆者仍然看好今年

港股，但短期部署宜較為審慎。在此先給投資者三個較關鍵的支持位，分別為５０天線（現處

２０６１２點）、２５０天線（現處２０１０８點），以及１９６０４點（此為今輪升浪的黃金

比率回調０﹒３８２的位置）。



最新內地官媒《證券時報》於頭版發表題為「多管齊下引導居民從超額儲蓄向消費轉化」的

文章，指近年來中國居民存款增長較快。根據人行數據，今年１月中國居民存款增加６﹒２萬億

元人民幣，創歷史同期新高，同比多增７９００億元人民幣。除儲蓄習慣，居民減少購房，疫情

對經濟的衝擊、資本市場波動，亦增加居民存款意欲。現時如何讓超額儲蓄轉化成消費是經濟工

作重中之重，下一步應採取針對性措施，透過有效政策組合拳，穩定居民預期及信心，進一步提

振消費及投資，除可鼓勵各地區增加消費券發放，亦可將汽車消費推向城鎮農村市場。



文章又指，今年有關方面亦可擇機降低利率水平，降低經濟主體債務負擔，刺激消費及投資

復甦，亦可為股市上升創造條件。另外，文章亦稱，真正提振消費者信心的關鍵還是增收和保障

民生，未來仍須進一步完善全覆蓋的社會保障體系，更好地滿足居民養老、就醫、教育等方面的

迫切需求，降低居民後顧之憂進而降低防禦性儲蓄意願。



看畢此官媒文章，相信大部分投資者第一時間想到的是投資內需股。當然，筆者對於此取向

是同意的，但亦需知道內需板塊覆蓋的範圍甚廣，例如包括餐飲股、體育用品股、食品飲品股及

汽車股等，單憑一篇文章來投資整個內需板塊等同「漁翁撒網」，靠靠運氣來看看有沒有出現炒

作。但事實上，筆者覺得內房股是一個稍為間接受惠的內需板塊，投資者是可以留意的。



內房股自去年四季度起先後受惠內地推出「三枝箭」及「保交樓」等政策，現時整體出現違

約或引發金融系統性風險的機會已太太減低，市民買樓信心料逐步改善。加上部分省市亦開始放

寬限購限貸等調控政策，相信行業中長期基本面可逐步看好。從周期性的角度來看，只要市民對

於經濟及樓市的信心恢復，這些「超額儲蓄」積累大量被壓抑的需求可望再次流入房地產市場之

中。



其中筆者較看好越秀地產（００１２３），公司作為是全國第一批成立的綜合性房地產開發

企業之一，實行「商住並舉」發展戰略，發揮「開發＋運營＋金融」特色商業模式競爭優勢。母

公司越秀集團是中國跨國公司１５強企業，目前以擁有六家上市平台，２０１９年，公司亦引入

廣州地鐵作為第二大股東，強化「軌交＋物業」的ＴＯＤ發展模式，雙國企股東助力穩健發展。

公司業務發展上深耕大灣區，總土地儲備達到約２８６０萬平方米，其中超９成位於一、二線城

市，超５成位於大灣區，２０２２年公司在廣州區域銷售額達５９３億元，排名第一，本土優勢

明顯。另外，選擇內房其財務狀況亦很重要。越秀地產近年來財務水平持續保持「綠檔」，截至

２０２２上半年末，公司剔除預收賬款後的資產負債率為６９﹒４％，淨負債率為５９﹒７％，

現金短債比為１﹒４５。最新越秀地產公布，連同合營公司項目在內，１月銷售金額約

８８﹒８４億元人民幣，同比升約７６﹒３％，銷售面積約２３﹒６５萬平方米，升２１％。另

外，１月通過股權收購方式取得杭州市兩幅相連地皮１８﹒０５％實際權益，均位於杭州市臨平

區，總建築面積合共約４７﹒３１萬平方米，規劃用途為住宅用地。股價於日前（１４日）再創

５２周新高，建議投資者分階段吸納，中長期看法正面。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

