《經濟通通訊社１６日專訊》眾安在綫財產保險（０６０６０）公布，１月所獲得的原保險
保費收入總額約２０﹒３８億元人民幣，比去年同期原保險保費收入總額約２０﹒０７億元人民
幣增長約１﹒５４％。（ｗｈ）
16/02/2023 07:53
《國企紅籌》眾安在綫（０６０６０）１月保費收入同比升２％
《經濟通通訊社１６日專訊》眾安在綫財產保險（０６０６０）公布，１月所獲得的原保險
保費收入總額約２０﹒３８億元人民幣，比去年同期原保險保費收入總額約２０﹒０７億元人民
幣增長約１﹒５４％。（ｗｈ）
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