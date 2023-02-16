《國企紅籌》眾安在綫（０６０６０）１月保費收入同比升２％

《經濟通通訊社１６日專訊》眾安在綫財產保險（０６０６０）公布，１月所獲得的原保險

保費收入總額約２０﹒３８億元人民幣，比去年同期原保險保費收入總額約２０﹒０７億元人民

幣增長約１﹒５４％。（ｗｈ）

