【匯控業績】匯控：港元拆息回落屬暫時性，對內房撥備水平感滿意

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ

Ｑｕｉｎｎ）在投資者會議上表示，鑑於目前世界各地經濟存在不確定性，對潛在增長持謹慎態

度，目前看到中東非常強勁的業務表現，又指印度的商業活動水平非常強勁，這是一個具有良好

增長潛力的市場。在香港方面，他指今年１月份留意到一些早期跡象，隨著香港與內地通關等因

素，今年１月份財管業務活動開始增加。



＊港元拆息回落屬暫時性＊



匯控在完成出售加拿大銀行業務的前提下，董事會擬考慮派付每股０﹒２１美元特別股息，

他表示，是次出售加拿大業務收益的優先用途為派發特別股息，在數年前匯控曾取消派發股息，

現時希望能藉此來解決這個問題（ｐｕｔ ｔｈａｔ ｒｉｇｈｔ），而對於是次收益或將用於

資本保存以及回購，但當中的比例現時未能提供任何指引。

集團財務總監艾橋智（Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｅｌｈｅｄｅｒｙ）表示，現時香港銀行同業拆息

（ＨＩＢＯＲ）從高位回落，故在淨利息收入方面存有短期逆風，但認為這只是資金流入香港所

造成的，並將會按市場調節。祈耀年補充，此屬正面情況，留意到１月份資本回流香港尋求增長

機會，認為這暫時對ＨＩＢＯＲ做成一定壓力。



＊對內房撥備水平感滿意＊



去年匯控列帳基準預期信貸損失及其他信貸減值準備為３６億美元，而截至去年底集團對內

房風險敞口總額為１６８億美元，艾橋智表示，去年第四季度，確實看到該行業進一步惡化，因

此集團再次審視投資組合，隨著集團看到對該行業更加寬鬆的政策立場，對內房的看法變得更加

正面。目前對的撥備水平感到滿意，將繼續密切地監察有關情況。（ｂｎ）

