《談國論企－黎偉成》中國釋善意促俄烏和談停戰

《談國論企》中國外交部長秦剛２０２３年２月２１日在北京舉行的藍廳論壇，正式發布的

由中方提議的《全球安全倡議概念文件》，提出「全球安全倡議需要國際社會團結合作，共同推

進」，而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在２月２０日抵俄羅斯首都

莫斯科訪問、１８日在慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴等一連串外交活動，充分

釋出中國樂於力促俄羅斯、烏克蘭和談停戰良好願望和行動，即使美國肯定從中作梗，仍為有利

世界重新回復和平佳境踏出重要的一步。



＊中國推出全球安全倡議概念文件力保世界和平＊



從中國近期積極和強有力的推出以全球安全倡議為主題的國際性活動，可在相當程度反映出

世界的政治、經濟等許許多多方面受到美國不法乏理的帝國霸道惡思劣行所衝擊、危害，對全人

類是異常嚴重的挑戰和壓力，是為《全球安全倡議概念文件》特別指出「安全是世界各國的權利

，不是某些國家獨享的專利，更不應由個別國家說了算」之因，即使所言未表誰之惡，惟誰都應

該清楚所指－－美國，而美國自２０２２年２月挑起的俄羅斯、烏克蘭之戰，便是對全世界人的

智慧、良知的重大挑釁。

我相信，中國在發表《全球安全倡議概念文件》的目標，在立論的同時，還肯定會採取相應

行動，力求世界重回和平之境：（一）君不見，王毅如安排在慕尼克安全會議期間，在２月１８

日應約會見烏克蘭外長庫列巴，向庫列巴強調「中國和烏克蘭是戰略夥伴，兩國人民有著長久友

好交往；庫列巴的回應是『烏中一年以來一直保持溝通』，沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實

現和平，烏方重視中國的國際地位和重要影響」。

由是（二）王毅２月２０日赴俄羅斯，與普京的會面，肯定有很足夠的資料，為俄烏之和提

供有力有用有效的意見。特別是中國國家主席習近平較早前提出的全球安全倡議，得到８０多國

家和地區組織表示讚賞和支持，更發布《全球安全倡議概念文件》。

談事論政，必須客觀和理性地從事實、歷史作分析、判斷和下結論，再制定政策及策略以對

。由２０２２年２月２４日爆發至今的俄羅斯與烏克蘭戰事，由來乃：「陰毒王」拜登於

２０２２年２月初煽風點火地主動推手烏克蘭違反「明斯克協議」，屢表放棄「中立」立場而要

加入「北約」組織，使俄羅斯總統普京於是年２月２４日下令對烏採取「特別軍事行動」，以確

保俄國的防火牆不被美帝為主導的軍事組織「北約」東逼所侵，而美帝挑起俄烏之戰至今一直未

有力主和平之意，更反逼其盟國一起為烏提供各種各樣的武器，讓俄、烏戰火愈燒愈熾，是自視

為「大佬」之所為嗎？

君不見，全世界人和各國領袖在每年年底許願之時，總都強調要：世界和平！但世界今天如

斯不和平，就因為（三）美國口是心非。美國美國立國２００多年來，美國佬一直在全世界各地

挑起種種戰禍，戰地都不在北美洲，故美國佬就可以從中混水摸魚發戰難財，甚至強搶侵奪他國

的資源與財產，而拜登今次推手挑起的俄、烏之戰，居然是要對付「不同意識形態」的國家！



＊美帝損友利己霸行難持久終會受反制反擊＊



要知道，美國及其盟友所「尊崇」的「普世價值」，所指的「自由、民主、人權」是由美國

所作出的「定義」而為之，「違反」者，要「嚴懲」，原來就是一個「民主」的壟斷！其他國家

或人都不可以違反「普世價值」，民主嗎？自由嗎？有人權嗎？你看一看美國本土的情況吧！

尤其是（四）「陰毒王」拜登推手搞烏局，就是要把普京「拉下馬」，接下來當然是「不同意識

形態」的中國主席習近平，滅俄、滅中，美國佬就可以安安心心的稱霸世界，為所欲為了。尤其

是王毅赴俄羅斯訪問，美國總統拜登卻偷偷摸摸「突擊」訪烏克蘭基輔，更於２月２４日烏戰有

一年之前竄走東歐，向東歐等國胡言甚麼「北約」、「寸土不讓」，美國會頂住東歐嗎？美國佬

要的是要保持烏戰甚至開打東歐戰惡性盡露！

至於（五）以歐盟為主的美國盟友，在支持「陰毒王」拜登推手的烏戰，有甚麼得益呢？歐

盟等國不僅因戰面對嚴重的能源、糧食供應不足引發的嚴重通脹和經濟下行壓力，美國佬更以高

價賣油賣糧予盟友，如何視之？更大問題，是美國傳奇調查記者西摩．赫什於２月２１日爆料稱

美國政府策劃炸毀「北溪」天然氣管的行動，並得到更多記者和專家的佐證，受害者首推德國，

還有其他歐洲國家，「普世價值」？

要注意：（Ｉ）王毅此番在莫斯科，與俄羅斯總統普京會面，強調當前國際形勢複雜嚴峻，

但中俄關係歷經國際風雲考驗，成熟堅韌、穩如泰山。雖然危機和亂象時常出現，但挑戰和機遇

並存。他又說，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係從不針對第三方，也不受第三方干擾，更不接

受第三方的脅逼。中方願同俄方一道，保持戰略定力，深化政治互信，加強戰略協作，拓展務實

合作，維護兩國的正當利益，為促進世界和平與發展發揮兩國的建設性作用。

新華社報道，（ＩＩ）普京在會面中表示，當前俄中關係正朝著既定目標前進，雙方各領域

合作以及在上合、金磚等多邊組織中的協調富有成果，在國際事務中加強團結協作，對推動國際

關係民主化和國際格局的平衡穩定具有重要意義。

（ＩＩＩ）王毅和普京也就烏克蘭問題深入交換意見。王毅表示，讚賞俄方重申願通過對話

談判解決問題。中方將一如既往，秉持客觀公正立場，為政治解決危機發揮建設性作用。

中俄要以實際行動反制反擊美帝矣！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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