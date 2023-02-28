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28/02/2023 12:07

恒指高收８２點報２００２５，聯通升４％，信義光能逆市挫７％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美股三大指數齊升，納指漲７２點，港股向上，恒生指數半日
收報２００２５，升８２點或０﹒４１％，主板成交５９６﹒７７億元。恒生中國企業指數報
６６６３，跌６點或０﹒１％。恒生科技指數報３９６７，跌２２點或０﹒５６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３５２﹒２元，升２﹒８元或０﹒８％，成交３４﹒５億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８８﹒０５元，跌１﹒３５元或１﹒５１％，成交２６﹒５億元；美團收報
１３７﹒１元，升０﹒９元或０﹒６６％，成交１７﹒３億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　中聯通（００７６２）收升４﹒２４％，報５﹒６６元，該股成交約３７５８萬股，涉資
２﹒１３億元，盤中高見５﹒７４元，最低見５﹒５２元；百威亞太（０１８７６）升
２﹒５３％，收報２４﹒３元；友邦（０１２９９）升２﹒５％，收報８４﹒２元；恒地
（０００１２）升２﹒３７％，收報２８﹒０５元。
　　信義光能（００９６８）逆市收跌７﹒０４％，報８﹒５８元，該股成交約２７９７萬股，
涉資２﹒４２億元，盤中高見９﹒２３元，最低見８﹒４３元；碧桂園（０２００７）跌
３﹒９７％，收報２﹒４２元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒３６％，收報１０﹒３６元；碧
桂園服務（０６０９８）跌２﹒７６％，收報１４﹒８２元。（ｋｙ）

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