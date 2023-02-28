《美元走勢－羅明立》北愛新協議利英鎊，現阻力１﹒２０８０

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １３６﹒３８ １３６﹒４０ １３６﹒１１
歐元╱美元 １﹒０５８７ １﹒０６１５ １﹒０５８２
英鎊╱美元 １﹒２０４０ １﹒２０６８ １﹒２０３７
美元╱瑞郎 ０﹒９３７６ ０﹒９３７７ ０﹒９３５３
美元╱港元 ７﹒８４８３ ７﹒８４８５ ７﹒８４４７
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《美元走勢》星期一（２７日）美匯指數顯著調整，曾經跌至１０４﹒５０附近。美國１月
耐用品訂單按月跌４﹒５％，差過預期的－４％；２月達拉斯聯儲製造業活動指數由－８﹒４下
滑至－１３﹒５，製造業產出指數由０﹒２跌至－２﹒８，新訂單指數亦擴大跌幅至－１３﹒２
，美匯指數在今年高位前借勢調整。美聯儲官員繼續發表加息言論，但市場已對此有所準備，匯
價反應明顯減弱，不過，美元調整後應仍有再挑戰今年高位的可能。
英鎊昨日表現強勢，英國跟歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易問題，達成一份新協議，雖然具
體細節尚未清楚，但應掃除英歐之間一些不明朗障礙，有利英鎊表現，現時阻力在１﹒２０８０
。歐元區２月經濟景氣指數及工業景氣指數分別為９９﹒７及０﹒５，不及前值及市場預期。歐
元升至１﹒０６２０，接近１０天平均線，會有阻力，短期１﹒０５╱１﹒０６５０之間整固。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０６００ １﹒０５００ １﹒０６５０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６７６０ ０﹒６６６０ ０﹒６８１０
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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