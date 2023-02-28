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28/02/2023 16:21

《美元走勢－羅明立》北愛新協議利英鎊，現阻力１﹒２０８０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３６﹒３８　１３６﹒４０　１３６﹒１１
　　歐元╱美元　１﹒０５８７　１﹒０６１５　１﹒０５８２
　　英鎊╱美元　１﹒２０４０　１﹒２０６８　１﹒２０３７
　　美元╱瑞郎　０﹒９３７６　０﹒９３７７　０﹒９３５３
　　美元╱港元　７﹒８４８３　７﹒８４８５　７﹒８４４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期一（２７日）美匯指數顯著調整，曾經跌至１０４﹒５０附近。美國１月
耐用品訂單按月跌４﹒５％，差過預期的－４％；２月達拉斯聯儲製造業活動指數由－８﹒４下
滑至－１３﹒５，製造業產出指數由０﹒２跌至－２﹒８，新訂單指數亦擴大跌幅至－１３﹒２
，美匯指數在今年高位前借勢調整。美聯儲官員繼續發表加息言論，但市場已對此有所準備，匯
價反應明顯減弱，不過，美元調整後應仍有再挑戰今年高位的可能。
　　英鎊昨日表現強勢，英國跟歐盟就解決脫歐後北愛爾蘭貿易問題，達成一份新協議，雖然具
體細節尚未清楚，但應掃除英歐之間一些不明朗障礙，有利英鎊表現，現時阻力在１﹒２０８０
。歐元區２月經濟景氣指數及工業景氣指數分別為９９﹒７及０﹒５，不及前值及市場預期。歐
元升至１﹒０６２０，接近１０天平均線，會有阻力，短期１﹒０５╱１﹒０６５０之間整固。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒０６００　１﹒０５００　１﹒０６５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　賣出澳元　０﹒６７６０　０﹒６６６０　０﹒６８１０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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