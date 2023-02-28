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28/02/2023 18:04

【企業盈警】瑞鑫國際（７２４）料去年虧損擴大至約５６００萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》瑞鑫國際集團（００７２４）發盈警，料２０２２年全年虧損
５６００萬元左
右，而２０２１年同期則虧損約５４２０萬元。
　　集團稱，估計虧損增加乃主因營運虧損增加及出售物業、廠房及設備收益淨額減少，部分被
推算利息支出減少和物業、廠房及設備及使用權資產減值虧損下降所抵銷。呈報期間之營運虧損
增加主因全球通脹憂慮加劇的情況下，以及一些大型消費品製造商因手頭庫存不斷增加，而暫停
若干採購訂單，集團電子部件的訂單量縮減，導致收入減少。（ｒｈ）

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