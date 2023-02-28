《匯市縱橫－蕭啟洪》櫛風沐雨九十年

《匯市縱橫》剛過去的周末是本行成立９０周年的大喜日子。經歷了上世紀初的政治動盪，

日佔時期、中華民國成立、內地改革開放、香港回歸、亞洲金融風暴、聯姻招行、雷曼衍生金融

海嘯等等的風風雨雨，本行本著「進展不忘穩健，服務必盡忠誠」的宗旨，不斷前進、發展，

９０年來成為香港華資銀行中不斷成長的典範。筆者已經服務了公司１０多年，亦在此祝願本行

百尺竿頭，更進一步，為祖國發展及香港長期繁榮穩定貢獻力量。



１９３３年是本行成立之年，同年成立的上市公司有現為滙豐集團成員的恒生銀行及九龍巴

士有限公司。在華資行中，我們與恒生是歷史較為悠久。除了證明我們經營有道外，也證明

１９３３年是一個風水之年。



其實１９３３年在西方國家來說並不是一個好年，因當時正值美國經濟蕭條年代。當年美國

的失業率曾經高達２３％。事件開始是１９２９年的股票市場大跌，及當時的金本位制度令各參

與國家沒有獨立的貨幣及外匯調節能力，導致經濟衰退廣泛及迅速傳開。及後美國採用財政政策

，大量公共設施的投入，當中最有名是胡佛水壩。胡佛水壩位於美國西南部城市拉斯維加斯東南

４８公里亞利桑那州與內華達州交界處，為美國最大的水壩，被譽為沙漠之鑽（Ｄｉａｍｏｎｄ

ｏｎ ｔｈｅ ｄｅｓｅｒｔ）。這些大型的基建把經濟初步穩住，及後金本位瓦解令環球在

上世紀４０年代重拾增長，重新上路。



大蕭條現象以後的９０年來，在新的貨幣理論及政策下，並沒有再出現過。期間美國經濟共

經歷了１３次周期，經濟增長高峰至高峰平均７６個月，增長期平均６５個月，衰退期平均１１

個月，即增長期大幅超收縮期。且２０００年以後幾乎並沒有出現特大的衰退，平均增長期

１０７個月（９年！），平均收縮期只有１３個月（即差不多１年）。讀者會想究竟央行是否已

經找到靈丹妙藥令經濟能「長生不老」？



其實，所謂經濟增長是指國家的國民生產總值的上升，是以貨幣量度。所以很多經濟學家都

把經濟增長去掉通脹的影響才算真正的增長。即每個人若手上都多了１０％的財富，他們便會引

起通貨膨脹（若也上升１０％），因普遍消費能力高了。那實質以貨物或服務計算，並沒有額外

的增長。經濟學家便稱這個是純貨幣現象，經濟只面值增長。因此就有貨幣供應不能推動經濟增

長的理論。但回看本世紀初以來，在貨幣供應倍升的情況下，經濟確實增長不少，且收縮期愈來

愈短。我們不禁想貨幣供應不能推動經濟增長的理論是錯誤的？！



當經濟學家沾沾自喜的時候，２０２０年便來了「新冠疫情」這不速之客。一來他導致各央

行大幅增加貨幣發行，同時大量的支持疫情中的經濟，令發行了的貨幣迅速投入到民間。按各民

族性的不同（有些收了支助便儲蓄，有些收多少花多少），經濟得到不同程度的提振。通脹便在

消費力最強的美國飆升。當然還夾雜各類因素，如俄烏戰爭對原材料價格的推升，中國封關對供

應鏈的搖動及疫後各國對供應鏈的重新部處等等，但筆者相信人民財富增長才是通脹增長的主要

導因。



市場最近在美國通脹數據的下行幅度未如理想下，重新估量美聯儲的加息行動時間表。最新

有估計聯邦基金利率會持續上升至６﹒５％水準！現下筆者對是否能達６﹒５％仍存疑，但利率

下行不隨市場預期步伐的可能性頗高，即本年利率持續高企的可能性較大。



目前美聯儲面對通脹及經濟預期收縮的兩股力量夾擊，筆者估計美聯儲將以打擊通脹為首要

任務。估計利率將持續高企，並將引發未來經濟下行情況加劇。股票市場因利率高企而顯得波動

，讀者投資還是多做功課，並有大幅波動的心理準備。若心臟負荷不了，筆者還是建議先放定存

，享受高息，靜待轉向信號。轉向契機將出現在通脹回落速度，或說財富下流的速度是否得到遏

制（就是政府津貼的滯後反應何時結束），貨幣何時恢復適當的供應等因素！



我行櫛風沐雨９０年，並在聯姻招行後迎來９０周年從新出發的契機。美國經濟大蕭條後亦

櫛風沐雨９０年，但面對的挑戰越來越大，究竟能否找到經濟從新出發的契機，我們還是拭目以

待吧！



＊本周策略＊



澳元：本周建議候低於０﹒６７２０水平買入澳元兌美元，目標０﹒６９２０，止蝕

０﹒６６００。



英鎊：本周建議候高於１﹒２２５０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２０００，止蝕

１﹒２４５０。



離岸人民幣：上周建議候高於６﹒８９６０沽出美元兌離岸人民幣已於６﹒９６００止蝕，

損失６４０點子。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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