《經濟通通訊社２８日專訊》聯華超市（００９８０）發盈警，較２０２１年度經審計之淨
虧損約４﹒２３億元人民幣，集團預計２０２２年度之業績將錄得同比減虧，減虧幅度約為
４０％至６０％。
集團指，經營虧損預期將較大幅減少，主要因為集團積極推進供應鏈建設及費用管控，經營
利潤有所提升。此外，去年上半年疫情期間上海及浙江區域完成的保供銷售有效彌補了疫情封控
期間的閉店損失。（ａｃ）
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28/02/2023 18:15
【企業盈警】聯華超市（９８０）料去年虧損收窄４０％至６０％
《經濟通通訊社２８日專訊》聯華超市（００９８０）發盈警，較２０２１年度經審計之淨
虧損約４﹒２３億元人民幣，集團預計２０２２年度之業績將錄得同比減虧，減虧幅度約為
４０％至６０％。
集團指，經營虧損預期將較大幅減少，主要因為集團積極推進供應鏈建設及費用管控，經營
利潤有所提升。此外，去年上半年疫情期間上海及浙江區域完成的保供銷售有效彌補了疫情封控
期間的閉店損失。（ａｃ）
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