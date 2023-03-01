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即市新聞

01/03/2023 09:05

《專家之言－何志銘》憂儲局加息中美關係，港股弱勢已成宜審慎

　　《專家之言》短期港股仍然積弱難升，除了市場擔憂美國利率未如去年預期般會於今年第一
季見頂，投資者對聯儲局加息及經濟前景感到擔憂外，中美關係近日似乎又再趨緊張，看來短期
仍難以改善。港股技術走勢方面，指數自２２６８８﹒９０點（１月２７日）高位回調至今
１９８００點附近，恒指短線確認失守２萬關，鑑於早前的確升得太急，按走勢而言弱勢已成，
相信下試１９０００機會極高，建議操作上以審慎為佳。
　
＊中國公布製造業ＰＭＩ，美國公布ＩＳＭ製造業指數＊
　
　　數據方面，中國將公布２月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１升至５０﹒６，２月非製
造業採購經理人指數料由５４﹒４升至５４﹒８，２月綜合採購經理人指數。另外，公布２月財
新製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至５０﹒８。德國公布２月消費者物價指數，月率升
幅料由１％收窄至０﹒５％，年率升幅料由８﹒７％收窄至８﹒５％。美國公布２月ＩＳＭ製造
業指數，料由４７﹒４升至４８，將為市場焦點所在。即將上任的日本央行副總裁冰見野良三和
內田真一在國會參議院的確認聽證會上講話。另留意中共二十屆中央委員會第二次全體會議將於
３月２６日至２８日在北京召開，由中共中央總書記習近平主持會議，屆時希望阿爺再有利好政
策出台。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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