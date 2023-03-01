《專家之言－何志銘》憂儲局加息中美關係，港股弱勢已成宜審慎

《專家之言》短期港股仍然積弱難升，除了市場擔憂美國利率未如去年預期般會於今年第一

季見頂，投資者對聯儲局加息及經濟前景感到擔憂外，中美關係近日似乎又再趨緊張，看來短期

仍難以改善。港股技術走勢方面，指數自２２６８８﹒９０點（１月２７日）高位回調至今

１９８００點附近，恒指短線確認失守２萬關，鑑於早前的確升得太急，按走勢而言弱勢已成，

相信下試１９０００機會極高，建議操作上以審慎為佳。



＊中國公布製造業ＰＭＩ，美國公布ＩＳＭ製造業指數＊



數據方面，中國將公布２月製造業採購經理人指數，料由５０﹒１升至５０﹒６，２月非製

造業採購經理人指數料由５４﹒４升至５４﹒８，２月綜合採購經理人指數。另外，公布２月財

新製造業採購經理人指數，料由４９﹒２升至５０﹒８。德國公布２月消費者物價指數，月率升

幅料由１％收窄至０﹒５％，年率升幅料由８﹒７％收窄至８﹒５％。美國公布２月ＩＳＭ製造

業指數，料由４７﹒４升至４８，將為市場焦點所在。即將上任的日本央行副總裁冰見野良三和

內田真一在國會參議院的確認聽證會上講話。另留意中共二十屆中央委員會第二次全體會議將於

３月２６日至２８日在北京召開，由中共中央總書記習近平主持會議，屆時希望阿爺再有利好政

策出台。《獨立股評人 何志銘》



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