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01/03/2023 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中共二十屆二中全會在京舉行

　　《經濟通通訊１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
中共二十屆二中全會在京舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共第二十屆中央委員會第二次全體會議，於２月２６日至２８日在北京舉行。全會聽取和討論
了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了國家機構領導人員人選建議名單和全國政
協領導人員人選建議名單。
　
２０２２年經濟社會發展成績單出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２８日發布的２０２２年國民經濟和社會發展統計公報顯示，２０２２年全年國內生
產總值（ＧＤＰ）１２１﹒０２萬億元（人民幣．下同），按年增長３％。全年人均國內生產總
值８﹒５７萬元，按年增長３％。
　
北交所上市公司去年合計營收增逾兩成
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至２月２８日，１７５家北交所上市公司均已披露２０２２年業績快報，營業收入合計為
１３０１﹒７９億元，按年增長２１﹒５５％，盈利面超過九成。總體來看，面對多重壓力，北
交所上市公司整體業績穩中有升，展現出較強的經營韌性和成長潛力。
　
　
《上海證券報》
　
中共二十屆二中全會在京舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共第二十屆中央委員會第二次全體會議，於２月２６日至２８日在北京舉行。全會聽取和討論
了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了國家機構領導人員人選建議名單和全國政
協領導人員人選建議名單。
　
經濟總量上新台階，發展新動能持續增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２８日發布的《２０２２年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，２０２２年中國宏
觀經濟頂住國內外多重超預期因素的壓力，實現經濟實力、綜合國力和人民生活水平的提升，顯
示出中國經濟的強大韌性和國際競爭力。
　
金融支持穩開局一線見聞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
向產業鏈上下游精準紓困，提供便捷高效的智能化服務，向重點領域和薄弱環節傾斜??從中央
到地方，一系列金融舉措正在持續發力，為中小微企業紓困解難，激發企業發展活力。
　
　
《證券時報》
　
中共二十屆二中全會在京舉行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共第二十屆中央委員會第二次全體會議，於２月２６日至２８日在北京舉行。全會聽取和討論
了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了國家機構領導人員人選建議名單和全國政
協領導人員人選建議名單。
　
去年經濟再上新台階，新舊動能轉換明顯
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局２８日發布的《２０２２年國民經濟和社會發展統計公報》提到，２０２２年中國經
濟總量再上新台階，經濟增速在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中領先。分析指，從數據結
構看，中國經濟新舊動能轉換特徵十分明顯。
　
科創板公司業績穩中有升，去年營收首破萬億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至２月２８日，科創板５０７家公司悉數披露２０２２年業績（５０４家披露業績快報，２家
披露年報，１家披露業績預告）。總體上看，科創板公司業績穩中有升，營業收入首次破萬億元
、淨利潤首次破千億元。（ｌｃ）

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