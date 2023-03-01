《神州頭條》財經報章頭版摘要：中共二十屆二中全會在京舉行

《經濟通通訊１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共二十屆二中全會在京舉行

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中共第二十屆中央委員會第二次全體會議，於２月２６日至２８日在北京舉行。全會聽取和討論

了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了國家機構領導人員人選建議名單和全國政

協領導人員人選建議名單。



２０２２年經濟社會發展成績單出爐

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國家統計局２８日發布的２０２２年國民經濟和社會發展統計公報顯示，２０２２年全年國內生

產總值（ＧＤＰ）１２１﹒０２萬億元（人民幣．下同），按年增長３％。全年人均國內生產總

值８﹒５７萬元，按年增長３％。



北交所上市公司去年合計營收增逾兩成

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截至２月２８日，１７５家北交所上市公司均已披露２０２２年業績快報，營業收入合計為

１３０１﹒７９億元，按年增長２１﹒５５％，盈利面超過九成。總體來看，面對多重壓力，北

交所上市公司整體業績穩中有升，展現出較強的經營韌性和成長潛力。





《上海證券報》



中共二十屆二中全會在京舉行

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中共第二十屆中央委員會第二次全體會議，於２月２６日至２８日在北京舉行。全會聽取和討論

了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了國家機構領導人員人選建議名單和全國政

協領導人員人選建議名單。



經濟總量上新台階，發展新動能持續增強

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國家統計局２８日發布的《２０２２年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，２０２２年中國宏

觀經濟頂住國內外多重超預期因素的壓力，實現經濟實力、綜合國力和人民生活水平的提升，顯

示出中國經濟的強大韌性和國際競爭力。



金融支持穩開局一線見聞

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向產業鏈上下游精準紓困，提供便捷高效的智能化服務，向重點領域和薄弱環節傾斜??從中央

到地方，一系列金融舉措正在持續發力，為中小微企業紓困解難，激發企業發展活力。





《證券時報》



中共二十屆二中全會在京舉行

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中共第二十屆中央委員會第二次全體會議，於２月２６日至２８日在北京舉行。全會聽取和討論

了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了國家機構領導人員人選建議名單和全國政

協領導人員人選建議名單。



去年經濟再上新台階，新舊動能轉換明顯

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國家統計局２８日發布的《２０２２年國民經濟和社會發展統計公報》提到，２０２２年中國經

濟總量再上新台階，經濟增速在世界經濟體量排名靠前的主要經濟體中領先。分析指，從數據結

構看，中國經濟新舊動能轉換特徵十分明顯。



科創板公司業績穩中有升，去年營收首破萬億

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截至２月２８日，科創板５０７家公司悉數披露２０２２年業績（５０４家披露業績快報，２家

披露年報，１家披露業績預告）。總體上看，科創板公司業績穩中有升，營業收入首次破萬億元

、淨利潤首次破千億元。（ｌｃ）

