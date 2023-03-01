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01/03/2023 10:25

《股林淘金－林家亨》理想業績佳，比亞迪受壓

　　《股林淘金》２０２２年中國新能源汽車市場發展旺盛，但２０２３年開始中國中央政府取
消新能源汽車的補貼，至令近月各車企調低其汽車價格，以維持銷售量之競爭力。特斯拉
（Ｔｅｓｌａ）國產車型全系也大幅降價，最高降幅達４﹒８萬元人民幣，降價後Ｍｏｄｅｌ　
３和Ｍｏｄｅｌ　Ｙ兩款車型價格更創下歷史新低。其後，小鵬、蔚來汽車的多款車型亦跟隨降
價，減幅逾一成，以避免市佔率下降。近日比亞迪（０１２１１）也被傳出加入新能源汽車減價
戰，下調王朝系列車款的售價，舊款車型的減價幅度更超過１－２萬元，部分新車款亦減價６至
８０００元，而交車周期亦縮短了。其後比亞迪公司表示部分地區降價是經銷商促銷活動，經銷
商需要去庫存，才會推出一些優惠，並不是全面的降價。但此消息一出，巿場預期比亞迪的毛利
率便會下降，比亞迪股價因而短期受壓。
　
　　理想汽車（０２０１５）於２月２７日收市後公布了２０２２年度第四季的業績，超出市場
預期，經調整淨利潤比上年漲逾四成至９﹒６８億元，列帳淨利潤則為２﹒６５億元。期內經營
利潤按年增長３７％至５﹒６９億元，市場原預期為虧損３﹒７億元，按季亦轉虧為盈。儘管單
季度實現盈利，但理想汽車仍未扭轉全年的虧損局面。去年理想汽車經營虧損達３６﹒５億元，
同比增長２５９﹒３％；淨虧損達２０﹒３億元，平均單車虧損達２﹒７４萬人民幣。２０２１
年單車則為１﹒１３萬元。虧損面擴大主要是因為研發的投入持續大幅增長。理想汽車在今年有
Ｌ９、Ｌ８、Ｌ７、Ｌ６多款汽車推出，故今年理想汽車的銷售肯定是蓋過蔚來和小鵬的。加上
理想汽車大小車款的引擎都屬於同一４汽缸１５００公升引擎，在製造成本上是有優勢的，所以
我預期今年理想在季度業績上有很大機會轉虧為盈。故此建議在９０元以上附近繼續吸納。《香
港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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