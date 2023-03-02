《真知灼見－溫灼培》黃金料將重拾貨幣地位

《真知灼見》自去年２月俄烏事件爆發，俄羅斯便隨即遭到美國為首的西方國家制裁及被剔

出環球銀行電訊協會（ＳＷＩＦＴ） 系統。但一點值得留意，站在美國的一邊制裁俄羅斯主要

有加拿大、歐洲、日韓、澳紐等。但大部分亞洲、中東、中亞、非洲以至南美洲等國家並沒響應

美國的行動。既然有這麼多國家不響應，某程度上也反映了其實有不少國家對美國剔俄羅斯出

ＳＷＩＦＴ的做法並不認同。相反，美國的做法卻引起這些國家的警惕，擔心會成為下一被制裁

對象。



＊去年第三季起央行大量購金＊



至於這些國家的憂慮已明顯轉化成行動。據《世界黃金協會》數字顯示，全球央行從去年第

三季開始，便大舉吸納黃金。其吸納量之大是過去５５年來重來未見，連續兩季的吸納量竟超

４００噸！今年第一季《世界黃金協會》的數字雖未公布，但從瑞士，這全球最大精煉黃金出口

國，其１月黃金出口量按年大升１９％情況所見，似乎全球央行購金的熱潮未減退。



＊黃金可增貨幣本身的認受性＊



有一個問題，全球央行爭相購金是否只純粹反映他們對持有美元作為儲備感到擔心？相信沒

這麼簡單。現在各國中央銀行正在籌備推出其各自的中央銀行數字貨幣（Ｃｅｎｔｒａｌ

Ｂａｎｋ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｕｒｒｅｎｃｙ，ＣＢＤＣ）。確實，美國剔俄羅斯出

ＳＷＩＦＴ某程度上是成為了加快各國推數字貨幣的催化劑，但相信不少大國也想透過推出其本

身數字貨幣與美元競爭，爭奪美元的一哥地位。而各國為增強其本身數字貨幣的認受性，使其貨

幣較美元更吸引，必須把其貨幣與一種重要商品作捆綁。黃金與石油肯定是其二。不排除現今各

國央行增持黃金也是為了日後推出數字貨幣作準備。



＊黃金地位料將重回＊



自１９７４年美國政府決定把美元與黃金脫勾，「石油美元」便取締了「黃金美元」。自此

，黃金便退出了世界貨幣的舞台。但如再有大量央行以黃金充當其數字貨幣發行儲備，可想象黃

金作為貨幣的地位將會重回，並使其價值提升。



＊建議待１７００美元吸納＊



在現今環球局勢變化中，黃金是值得在投資組合中佔一席位。當然，在現今尚未見有任何國

家推出數字貨幣挑戰美元地位前，加上美國加息周期尚未完結，料金價暫未具備能力上衝

２０００美元大關。但倘若金價跌返１７００美元，料這不失為一個具長遠吸納以作部署位置。



《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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