《小傳日記》個個都睇ＴＶＢ，又係唔係個個都睇好ＴＶＢ？

《小傳日記》魚缸噚日試到上１０天線，今日當然就再下一城挑戰２０天線，不過信念都未

夠強，最後都係未上到，睇怕有兩會好消息前都要捱多陣。

話說一直畀孖屐睇淡嘅ＴＶＢ（００５１１），今日忽然暴升五成一，以全日最高位

５﹒８５銀收市，創超過一年新高。事關ＴＶＢ早兩日公布，旗下附屬上海翡翠東方傳播同淘寶

達成合作意向，今年內將會共同發展超過４８場直播帶貨，預計合作可以帶來千萬銀收益。

一直被人睇淡，ＴＶＢ董事近年都出盡法寶刺激業績，先來踩入社交媒體同電商行業，再度

喺本業電視內容上下功夫，請「獎門人」返嚟主持大局，都係要做靚盤數嘅決心。不過大改革之

後股價都係無乜改善，上年市差嗰排連３蚊都不保，就日日被網民ｃａｐ低報價嚟「貼堂」，今

日爆升五成，都算係一次大洗底。

不過今日又係升得出奇，同淘寶合作嘅消息係星期三（１日）收市後出，正路咁利好應該噚

日就炒起，不過好似慢咗半拍咁，噚日成交額都係得２１萬銀多啲，收升１巴仙多少少，到今日

先勁爆炒起五成，成交額成６１４５萬銀有多，唔通要傾一日先決定要重槌入手？睇返今日成交

分析，其實全日都只係得散戶炒，６０００幾萬成交額全部都係散戶買賣，十大被動成交券商頭

四位都係散戶券商。

講起散戶，都係今日，由ＴＶＢ小股東組成嘅「大台小股東大聯盟」繼之前出公開信插爆

ＴＶＢ之後，最新就公布已集齊人馬，獲得超過５％的股東支持開特別股東大會，將會喺今個月

公布詳細事宜。不過今日升咁多，會唔會有小股東趁機食胡算數連ＥＧＭ都唔開呢？不過今次呢

單料都算有啲交代，小股東滿唔滿意就要再睇喇，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

