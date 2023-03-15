《政經范局－范強》爆雷前夕的風景線

《政經范局》相較於２００８年的雷曼事件，今次美國銀行業連環爆雷，公眾輿論反應有一

個很大的差異：上一次，輿論主要集中於聯邦政府和金融機構對華爾街黑箱操作的監管不力；而

這一次，民間要求監管的呼聲其實並不高，但陰謀論卻特別多。



躲在暗黑之中的陰謀論者們質疑，聯儲局平時持續有做銀行壓力測試，不可能不知道隨著基

準利率快速上升，遲早會有銀行被壓垮。但是，聯儲局主席鮑威爾在上周赴國會作供時，卻猶如

吃了誠實豆沙包，竟公開警告如果通脹數據繼續攀升，就不排除恢復加息５０基點，狠狠砸碎華

爾街那些憧憬美好未來的心靈。



＊一次主動而又精準的爆破？＊



他們因此認為，拜登政府和聯儲局正在進行一次主動而又精準的爆破，實踐所謂大魚吃小魚

的叢林法則，通過逼迫中小銀行爆雷，為華爾街大水漫灌的膿包放血，從而保「資本大魚」的萬

全。陰謀論者甚至進一步認為，事件為市場流動的美元進行了完美的收水，正好為美國下一步推

出數碼美元鋪路。



然而就人就事，上述陰謀論在美國的政治和經濟現實中恐怕並不可行。無論是拜登總統還是

其經濟班底中的主軸人物耶倫，都是親歷過２００８年金融海嘯的決策級人物。拜登在２００９

年初出任美國首位奧巴馬的副總統；而耶倫則因為她在量化寬鬆政策方面的主張和經驗，受到奧

巴馬的倚重，平步青雲升至聯儲局主席，為放水救災行動掌舵。



「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，上述各人不會不懂得華爾街的任何一次爆雷，都可能引發難

以預測，且極其驚心動魄的後果。尤其是總統競選年逼近，白宮正試圖營造經濟軟著陸的風景線

以利好選情，對拜登、耶倫、鮑威爾等人而言，只有防黑天鵝的如覆薄冰，哪能有精準引爆的「

雄才大略」？若然真的這麼勇敢，一旦像北溪爆破般被赫什（Ｓｅｙｍｏｕｒ Ｍｙｒｏｎ

Ｈｅｒｓｈ）這類重量級記者來場大爆料，民主黨的選情必定撲直。



陰謀論者同時還忽視了美國兩黨政治鬥爭的作用。共和黨目前已經因為控制住眾院，而在聯

邦債務上限問題扼住了拜登政府的脖子，華爾街無論出現何種波動，都必定成為共和黨打擊拜登

的新利器。那麼，拜登或民主黨犯得著為了拯救華爾街「大魚」，而甘冒犧牲自身選情之險？這

不符合美國的兩黨選舉政治邏輯。



《華爾街日報》的一則新聞，實際上曲線回應了陰謀論者的猜測。據報道，聯儲局事後考慮

對中型銀行實施更嚴格的資本和流動性要求，並加強年度「壓力測試」措施，評估出現經濟衰退

時銀行的抗壓能力。



這篇報道透露了以下訊息：首先，它暗示今番爆雷一如２００８年，仍舊是個別中小型銀行

內部經營不善造成，因此不存在外部陰謀；其次，它承認聯儲局有進行年度「壓力測試」，但暗

示有關測試出現漏洞，例如未能正確衡量經濟衰退的影響。因此也不存在聯儲局故意放大鷹，逼

爆中小型銀行。



＊白宮凌駕聯儲局種禍根＊



值得一問的是，為甚麼這回陰謀論甚囂塵上？其中一個主要原因是聯儲局在過去兩任總統期

間持續遭受政治壓力，導致坊間不再相信它仍能獨立而專業的處理問題。



從職權分工上，聯儲局理應獨立於白宮決策權限之外，但現任主席鮑威爾在特朗普時代，為

了配合新冠疫情下的刺激經濟政策，為貨幣寬鬆開綠燈；到了拜登時代，他為了配合所謂的「重

建美好未來計劃」，又為貨幣寬鬆開綠燈。這導致聯儲局更像是在為白宮經濟政策護航，而不是

準確反映美國的金融體系健康。



此處還出現一個並沒有引起傳媒留意，實則在聯邦政府運作上頗為不妥的問題，就是耶倫在

出任拜登政府的財長後，卻猶然如隱形聯儲局主席，甚至地位超然於其上。就算她是拜登班子的

經濟政策沙皇，但財長與聯儲局主席也應各司其職，結果耶倫卻頻頻就聯儲局政策發表言論。



記不記得她在上任之初頻頻安撫市場說，即使推行拜登的美好政策，通脹仍只會是短期問題

？身為聯儲局主席的鮑威爾，反倒是跟著財長的嘴型走。在格林斯班，甚至是耶倫出任聯儲局主

席的年代，會容許財長代聯儲局發言嗎？權力分工與制衡淪為虛設，華爾街的爆雷就很容易被猜

測成白宮的政策陰謀。



不管情願與否，鮑威爾連年為寬鬆政策開線燈，結果通脹失控了，受罪的還是他自己。此君

現在又要為白宮炮製通脹回落，經濟在拜登領導下軟著陸的曠世奇蹟，結果又被拜登政府自己拋

出去的「回力標」打中了：



＊石破天驚狼來了＊



回到２００９年，奧巴馬入主白宮接過金融海嘯的難攤子，給中國送上一頂Ｇ２的高帽，要

北京出手相救。時任中國領導層對此其實很敏感，雖拒了美式高帽，但最後還是配合美國推出了

４萬億人民幣救市計劃。這次放水在中國國內引發很大爭議，現任領導層其後提出「供結側改革

」、「房子是用來住的」等等，在很大程度上也是為了調整當年放水產生的一些負面影響。



但在中美關係的層面上，中國這次放水還活脫變成了「農夫與蛇」的故事。美國要中國救市

，就等同要承認中國在全球金融體制的份額，及人民幣的國際購買力；同時要接受中國在發展基

建和「中國製造」崛起後日益主導的工業標準。



於是，美國經濟底氣尚未從金融海嘯恢復，特朗普又發起了對華脫勾戰；到了拜登，又決定

一隻手與中國「激烈競爭」，還同時插出另一隻手來「削弱俄羅斯」。結果盧布未倒下，華爾街

先爆雷。



去年年底，華府上下聯同一眾歐美盟友不約而同聲討北京，要求立即結束清零政策。怎料到

，中國果然真的就瞬間解封了。地球經濟引擎重新全速轉動，油價、大宗商品需求上升。始料不

及的是通脹壓力活血回歸，逼得白宮要再度釋放戰略石油儲備，於是就有了鮑威爾在美國作供的

這一幕。



與其說是搞陰謀，他此刻更似是巧婦難為無米之炊。拜登安插到聯儲局的鴿派大員布蘭納德

，此時也已匆匆撤至白宮，留下鮑威爾獨自承受調控失誤的罵名。也許是因為一向對白宮唯唯諾

諾，使得他低估了自己作為聯儲局主席的言論殺傷力；也許他試圖想喊兩聲「狼來了」，以促成

ＣＰＩ或就業數據的降溫。於是，他向議員們發出了不排除為利息重新提速的壯語。



按照美媒的說法，一如聯儲局低估了銀行業在經濟衰退下的承壓力，此時矽谷銀行給客戶發

了封信，指出本行銀根穩健，無需擠提云云；結果一言石破天驚，狼真的來了！

《經濟通通訊社評論員 范強》

