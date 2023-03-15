【企業盈警】中國恒天立信國際料去年盈轉虧，蝕２億至２﹒４億元

《經濟通通訊社１５日專訊》中國恒天立信國際（００６４１）公布，截至２０２２年１２
月３１日止年度，預期錄得公司擁有人應佔虧損介乎２億元至２﹒４億元，而截至２０２１年
１２月３１日止年度則錄得本公司擁有人應佔溢利約７７００萬元。
淨虧損主要歸因於新型冠狀病毒疫情導致染整機械分部收益下降約１５％、年度就已終止經
營業務之若干長期未償還營業及其他應收款項計提減值虧損約８０００萬元等。（ｈｐ）
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