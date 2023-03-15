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15/03/2023 17:16

【企業盈警】卡森國際（４９６）料去年純利下跌約７０％至９０％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》卡森國際（００４９６）公布，截至２０２２年１２月３１日
止年度，公司擁有人應佔綜合純利較２０２１年公司擁有人應佔純利約２﹒２億元人民幣，將下
降介乎約７０％至９０％。
　　有關下降主要由於出售土地使用權和相關物業、廠房及設備之收益減少及截至２０２２年
１２月３１日止年度，集團於物業發展項目的物業交付量較２０２１年減少。（ｈｐ）

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