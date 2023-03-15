《美元走勢－羅明立》銀行倒閉影響投資者信心，美元回升力度受限

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒６４ １３４﹒８４ １３４﹒０３

歐元╱美元 １﹒０７３３ １﹒０７６０ １﹒０７２５

英鎊╱美元 １﹒２１５２ １﹒２１８２ １﹒２１４６

美元╱瑞郎 ０﹒９１４７ ０﹒９１５１ ０﹒９１２３

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４９９ ７﹒８３７７

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《美元走勢》美國公布２月ＣＰＩ年率增長由６﹒４％放慢至６％，核心ＣＰＩ按年增長

５﹒５％，兩者都符合預期。當地租金成本繼續高居不下，是核心通脹回落緩慢的主要原因。數

據公布後，市場預計聯儲局下周有八成機會將其指標利率僅提高０﹒２５％，小部分認為會維持

利率不變，個別大行更估計會減息０﹒２５％。此外，利率期貨更預測聯儲局６月開始將可能開

始減息。聯儲局貨幣政策或會因此銀行業流動性風險而有所調整，美匯指數在銀行股價反彈的情

況下繼續受壓。

矽谷銀行ＳＶＢ和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ銀行倒閉影響投資者信心，亦擔心當地經濟前景轉弱

，在市場信心恢復前，美元回升力度將受限，估計短線在１０２﹒５０－１０４之間波動。歐洲

央行將於明日（１６日）議息，相信會加息０﹒５％，之後是否要維持較大的加息力度視環球金

融市場表現而定。歐元上方阻力在１﹒０８，可小注試空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７７０ １﹒０６５０ １﹒０８２０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６６８５ ０﹒６６００ ０﹒６７２５

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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