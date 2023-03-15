《與聯共策－鄒建雄》中國經濟重啟，有利亞洲固定收益市場後市

《與聯共策》由於中國經濟復甦是否一帆風順仍不甚明朗，市場對於中國鬆綁新冠清零政策

的反應平平。未來復甦之路仍可能面臨一些挑戰，聯博預期中國經濟重啟將帶動２０２３年亞洲

信用債券及貨幣進一步走強。

揮別了艱困的２０２２年，全球投資者引頸期盼的就是隧道盡頭的曙光。中國經濟重啟，讓

中國相關的大宗商品、貨幣和股票市場反彈，為未來前景奠定基礎。

對固定收益投資者而言也是一樣，亞洲信用債券及貨幣市場的反彈，也是受到中國經濟重啟

的主軸所帶動。市場常常如此反應：在預期未來情況可望好轉時就開始啟動反彈行情。

中國當局果斷的決定終結清零政策，將直接牽動經濟活動及消費者需求的增加。有鑑於新冠

肺炎感染率上揚，目前仍不清楚未來中國經濟將以多快的速度復甦或其經濟完全重啟的程度。中

國經濟未來前景的相關剛性數據，持續突顯過去幾年疫情封城措施所造成的挑戰。這些不利因素

暗示未來的復甦將會是漸進的，且復甦將會是不均衡的。

然而即使考慮了這些因素，中國未來經濟的方向相當明確，將有利相關的投資。對固定收益

投資者而言，聯博在亞洲信用債券和貨幣看到投資契機，預期２０２３年有進一步走升的潛力。



＊經濟重啟將釋放出壓抑已久的需求＊



中國過去兩年因為封城而對經濟造成的衝擊，以消費者信心和房地產行業的低迷表現最為明

顯。

事實上，中國經濟回軟，新冠肺炎並不完全是罪魁禍首，因為主管機關介入監管乃房地產走

跌的主要原因。而中國經濟未來前景也不完全是烏雲密布，因為民間消費端的火種仍在；封城期

間家庭儲蓄增加，壓抑需求，一旦經濟重啟後，消費者信心回升，將有助於支撐消費行業的穩健

增長。

聯博認為，消費者需求的回升，對中國金融市場將是正面的訊號。

受全球市場波動和清零政策的影響，外國投資者早已減持中國相關部署，而且多數投資者仍

維持低度配置的狀態。中國消費者需求、經濟復甦力道與持續性等其他訊號，將可能使外國投資

者重新調整其投資組合，有利中國市場表現。然而中國經濟前景仍存在風險，最好能透過廣泛的

政策框架背景以深入解讀。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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