《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２３年３月１６日

《缸邊隨筆》為甚麼要拿２０２３年３月１６日來做文題？因為這日，對美股後向有重要意

義。



８日前，高盛估計，由３月１６日起，至４月２８日，美股會進入個禁公司回購期。公司回

購，一直是支持這些年來美股上升或不跌的動力。上次約１月，在公布第四季美ＧＤＰ前，也是

個禁公司回購期，美股照升無誤。但今時３月，不同於今年１月，今年１月市場沒有這麼多的擔

驚受怕，但今時不同了。



＊今晚美股走向意義重大＊



由去年５月至今，美標普５００基本是在個方框（約３８００至４２００區）來移動，也基

本上是在２００天平均線（老番十分看重這個２００天線的支持力）。在８日之前，標普５００

是剛在這個走勢的支持位上，這亦是１００天和２００天線所在，一旦下破，勢應向淡。標普

５００已下破了這個模型走勢的底支持，只要在３月１６日，即今日，在沒有公司回購的支持下

，下破了方框底後，應會再進一步向下移動。



至於３月１６日（即今日）及之後的標普會否真往下走，取決於：



（１）銀行缺錢事能否平安過渡；



（２）美儲局會否不放鷹而改放鴿；



（３）美債；



（４）ＣＴＡ基金取態。



以上的（１）、（２）、（３）點，可以從ＭＯＶＥ這個指數來知曉。



至１４日為止，美債的波動，波至２００９年以來的高位。美債有個ＭＯＶＥ ｉｎｄｅｘ

，ＭＯＶＥ與普羅投資者熟悉的股的ＶＩＸ對比，雖然ＶＩＸ也急升，但跟債券的ＭＯＶＥ對比

是否小巫見大巫了。



今時市場對「息」事是極度敏感的，而息跟債必然心連心。當ＭＯＶＥ ｉｎｄｅｘ波動大

，即是債市波不平，一不好，就會市場反艇，涉股的ＶＩＸ就必波動。今時債股必緊密連動，要

知股之ＶＩＸ，先知債的ＭＯＶＥ。



至於第（４）點的ＣＴＡ基金就要先解釋一下。



ＣＴＡ是Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ａｄｖｉｓｏｒ基金的簡稱，不要以為他

們是只買賣商品股，指數、滙，都是商品，他們的投資範疇可用一句總括：有得炒就炒。這些基

金喜趁熱鬧，即波動大的市場、投資品才引到他們落疊，他們可以用主觀（個人睇市）策略或量

化策略。至３月９日ＣＴＡ基金投放於股市的比重約達３５％，不算太高（可至５０％），但肯

定不少（最淡時見－２０％）。如他們突然看淡市場，他們的沽貨力量就不可小看了。



又有人用了個量化模型去估這些持了股的ＣＴＡ基金，在之後沽貨的意慾很強，他們叫個做

ｄｏｗｎｓｉｄｅ ｃｏｎｖｅｘｉｔｙ。要留心這個圖是估到今年５月１５日的可能發展，為

甚麼會有強的ｄｏｗｎｓｉｄｅ ｃｏｎｖｅｘｉｔｙ？美國銀行的策略師Ｗｉｌｓｏｎ在１３

日一篇報告內寫：



Ｗｉｌｓｏｎ ｒｅｉｔｅｒａｔｅｓ ｈｉｓ ｖｉｅｗ ａｎｄ ｓｕｍｓ ｕｐ

ｈｉｓ ｖｉｅｗ： 「。。。ｗｅ ｖｉｅｗ ｌａｓｔ ｗｅｅｋ＇ｓ ｅｖｅｎｔｓ

ａｓ ｊｕｓｔ ｏｎｅ ｍｏｒｅ ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ ｆａｃｔｏｒ ｆｏｒ ｏｕｒ

ｎｅｇａｔｉｖｅ ｅａｒｎｉｎｇｓ ｇｒｏｗｔｈ ｏｕｔｌｏｏｋ。。。Ｉｎ

ｓｈｏｒｔ， Ｆｅｄ ｐｏｌｉｃｙ ｉｓ ｓｔａｒｔｉｎｇ ｔｏ ｂｉｔｅ， ａｎｄ

ｉｔ＇ｓ ｕｎｌｉｋｅｌｙ ｔｏ ｒｅｖｅｒｓｅ ｅｖｅｎ ｉｆ ｔｈｅ Ｆｅｄ

ｗｅｒｅ ｔｏ ｐａｕｓｅ ｉｔｓ ｒａｔｅ ｈｉｋｅｓ ｏｒ

ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ。。。ｉ﹒ｅ﹒， ｔｈｅ ｄｉｅ ｉｓ

ｃａｓｔ ｆｏｒ ｆｕｒｔｈｅｒ ｅａｒｎｉｎｇｓ ｄｉｓａｐｐｏｉｎｔｍｅｎｔｓ

ｒｅｌａｔｉｖｅ ｔｏ ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ ａｎｄ ｃｏｍｐａｎｙ

ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎｓ。」



簡譯過來，上周事件加強了他們看淡今年公司盈利的預期，他更強調無論美儲局暫停加息與

否，今年美股公司盈利已確會不濟。公司盈利前景減，投資來做乜。



對於２０２３年的公司盈利，由於是靠估，各估各不同。市場是估２０２３年的第一、二季

，公司盈利會減，但到第三、四季，美股的賺錢能力就回來了，無水晶球就炒短線一點好了。



近數天美股的大波動，是否已作了浪淘沙，將弱者淘了出去，留下的都是強者，可頂風浪？

筆者不知，看今晚３月１６日美股表現再說。



摩根士丹利有個ＭＳＩ指數（Ｍａｒｋｅｔ Ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）

，近日是往下跌的。ＭＳＩ又準之時，股民就慘了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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