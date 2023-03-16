《台股攻略－黃振宇》市憂金融危機再現，台股考驗１５２００關口

《台股攻略》繼美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ）倒閉事件後，

瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ）亦出現信貸違約危機，縱使瑞士央行出手支援，但市場仍

憂慮金融體系醞釀潛在財務風險。台股今日（１６日）震盪走弱，金控股重挫，加權指數最多跌

２０１點，航運及觀光股偏軟，指數最終收１５２２１點，跌１６６點，成交金額為

２４１７﹒８億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１５５﹒３４億元，外資錄得連續３

個交易日淨賣出記錄。

受到瑞信信貸問題影響，台灣金融股全面下挫，其中臺企銀雖然收入創新高，但公布現金股

息僅每股０﹒２４元，創近１４年新低，消息令其股價跌９﹒３％，收１２﹒７元。金控雙雄的

富邦金及國泰金均跌超過２％，聯邦銀、旺旺保、開發金及中信金均跌超過３％。電子權值股的

台積電收５０５元，跌０﹒６％；鴻海收１０２元，跌０﹒５％；聯發科收７５６元，跌

０﹒３％；大立光、聯詠、國巨、日月光投控及矽力－ＫＹ均跌０﹒１％至１﹒１％。避險情緒

升溫，金價走高帶動台灣兩大貴金屬回收精煉廠佳龍漲停，金益鼎亦升２﹒８％。航運股普遍下

挫，貨櫃三雄的萬海收６８﹒２元，跌３﹒９％；長榮收１５９﹒５元，跌４﹒５％；陽明收

６４﹒７元，跌２﹒７％。航空雙雄的華航跌２﹒１％，長榮航跌３﹒６％。觀光股同步回調，

寒舍跌停，力麗店跌７﹒４％，華園跌５﹒２％，亞都跌４﹒９％，老爺知、海灣、晶華、六福

及南仁湖均跌超過３％。

近來金融體系負面消息不斷，台股走勢受壓，現時留意１５０００點關口，若然失守，大市

走勢將進一步轉弱，建議投資者保持觀望，留意金融市場最新消息及相關的補救措施，待市況明

朗後再作部署。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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