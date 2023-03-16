《欣勢利導－陳欣》流動性危機蔓延，美聯儲加息前景受壓

《欣勢利導》美國矽谷銀行倒閉，危機仍有可能蔓延的同時，瑞士信貸銀行也陷入了信心危

機。周二（１４日）瑞信承認內部控制有重大缺陷，佐證了２０２２年虧損７３億瑞郎的事實，

加上最大股東沙特國家銀行表示不予財務援助，直接導致市場信心崩盤。昨日（１５日）瑞信股

價更一度暴跌３０％。

從美國矽谷等三間銀行在４日內接連倒閉，到瑞信銀行陷入危機，證明了環球央行緊縮政策

的負面影響愈發嚴重。矽谷及瑞信風波令市場對各國央行的加息前景發生改變－歐央行的目標利

率被下調５０個基點；利率期貨也顯示美聯儲及英倫銀行３月加息機率不足五成。然而，上周利

率市場依然反映美聯儲３月加息５０基點概率達到７０％。

現時美聯儲正面臨一個兩難局面，大幅高於目標的通脹與不得不面對的流動性危機。不過，

由於核心通脹下降速度緩慢，且就業市場表現熾熱，相信３月美聯儲加息２５個基點的概率依然

偏高，但因為美國整體金融體系風險上升，若未來經濟放緩甚至開始惡化，不排除美聯儲貨幣政

策將被迫轉向，甚至減息周期將提前到來。

《資深外匯分析師 陳欣》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

