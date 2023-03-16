【企業盈喜】恒嘉融資租賃料去年轉虧為盈，賺４４００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》恒嘉融資租賃（００３７９）表示，相較於截至２０２１年
１２月３１日止年度的虧損約６３００萬元，預計截至２０２２年１２月３１日止年度將錄得溢
利約４４００萬元。
期內轉虧為盈主要由於終止確認按攤銷成本計量的金融資產及金融負債的淨收益，以及確認
應收貸款的減值虧損所致。（ｈｐ）
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