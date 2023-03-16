《港股偉論－黃偉豪》國家大力推動內需消費，艾德韋宣增長潛力大

《港股偉論》內地兩會已經閉幕，今年重點除了政府工作報告中對整體經濟的定調，以及上

周在本欄中提及的國企改革概念外，筆者認為消費亦是今年重中之重。政府工作報告中提及，今

年首個重點是著力擴大國內需求，並要「把恢復和擴大消費擺在優先位置」，內需消費板塊值得

關注。說到內需消費，業務概念較為特別、在大中華區為高端奢侈品牌提供體驗營銷服務的供應

商－－艾德韋宣（０９９１９），中長期前景料可看高一線。



作為內地最大的時尚品牌體驗營銷集團，艾德韋宣累計服務全球知名品牌客戶逾５５０家，

包括知名中高端時尚品牌、汽車品牌及中國本土品牌，其中ＣＨＡＮＥＬ、ＤＩＯＲ、

ＬＯＵＩＳ ＶＵＩＴＴＯＮ、ＨＥＲＭＥＳ、ＰＲＡＤＡ及ＴＩＦＦＡＮＹ等國際知名品牌更

是長期合作夥伴。於２０２２年，行業市佔率進一步上升至１０﹒０％，排名全國第一。



去年受內地疫情嚴重及防疫政策偏緊的影響，大部分客戶被逼取消或延遲大型營銷活動及展

覽，令艾德韋宣業績受到衝擊，特別是上半年業績表現，２０２２年上半年虧損８４９萬元（人

民幣．下同）。但隨著內地於去年下半年逐步優化防疫政策，再加上集團執行能力強，下半年業

務出現強勁的復甦能力，於內地完成逾１３０個活動，帶動下半年轉賺３２１２萬元，全年純利

則達２３６３萬元。集團同時宣布派末期息１﹒３２港仙及特別股息９﹒３８港仙，連同去年

１１月派發的特別股息１２港仙，２０２２財年股息達２２﹒７港仙，較２０２１財年的

９﹒９６港仙，多出１﹒３倍。以執筆時約＄１﹒２６去計算，股息率達１８﹒０厘，息率吸引

。而事實上，集團亦有約３億元淨現金，未來可用作併購或再派特別息之用，財務狀況健康。



由於內地經濟今年逐漸全面復常，除了所有大型營銷活動及展覽將能恢復舉辦外，內地消費

復甦亦有望為品牌營銷帶來爆發性增長，預期集團今年能回復高速增長的勢頭，前景看法樂觀。



除此之外，艾德韋宣更把握內地數字化發展的機遇，努力拓展直播電商及元宇宙營銷。於去

年，集團已完成多個線上月發布會，例如：新客戶人頭馬的全方位數字營銷服務，及上海灘元宇

宙營銷服務等；同時為快科技、與百度網訊等合作亦有望拓展新的業績增長點。另在ＩＰ拓展方

面，上海設計周創造收益文化及體育產業，２０２２年已有貢獻，預計２０２５年共逾７萬億元

；且今年集團亦預計重新舉辦２０２２年推遲的環法和西甲俱樂部賽事，２０２３年增長可期。

在國家大力推動內需、內地消費復甦，以及發展數字經濟等政策配合下，相信集團中長期增長潛

力大，投資者不妨多加留意。

《中薇證券研究部執行董事 黃偉豪》（本欄逢周四刊出）

（筆者無持有上述股份）



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