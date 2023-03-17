【企業盈警】嘉瑞國際（００８２２）料去年溢利跌約３５－５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》嘉瑞國際（００８２２）發盈警，料２０２２年全年公司權益

持有人應佔綜合溢利按年錄得介乎約３５％至５０％跌幅。

集團稱，此預期下跌主因疫情削弱全球經濟增長以及本地和全球消費市場和集團銷售；去年

上半年商業活動受到困擾，而且下半年尚未完全復蘇，對國內和全球供應鏈帶來嚴重不利影響，

因而集團生產成本上升；及客戶訂單及產品組合的變化，導致毛利率下降。（ｒｈ）

