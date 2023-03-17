【企業盈警】嘉瑞國際（００８２２）料去年溢利跌約３５－５０％

《經濟通通訊社１７日專訊》嘉瑞國際（００８２２）發盈警，料２０２２年全年公司權益
持有人應佔綜合溢利按年錄得介乎約３５％至５０％跌幅。
集團稱，此預期下跌主因疫情削弱全球經濟增長以及本地和全球消費市場和集團銷售；去年
上半年商業活動受到困擾，而且下半年尚未完全復蘇，對國內和全球供應鏈帶來嚴重不利影響，
因而集團生產成本上升；及客戶訂單及產品組合的變化，導致毛利率下降。（ｒｈ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話17/03/2023
《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單 整固完中線料見77銀
|中國故事17/03/2023
《神州經脈》習近平下周訪俄 首2月FDI增速降 德勤罰沒2億
|財經熱話17/03/2023
比亞迪新車降價刺激銷售車股造好 懶理官媒警告價格戰恐成雙刃劍
|香港要聞17/03/2023
政府委任特首顧問團成員34人，包括馮國經李澤鉅等
|國際動態17/03/2023
英國禁止政府手機用TikTok，中方促停泛化國安
|國際動態17/03/2023
金正恩攜女試射洲際導彈，以核制核對抗美韓聯合軍演
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰