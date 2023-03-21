【夜期時段】即月期指最新報１９２８０點，升１０點，高水２１點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９２８５點，升１５點，高水

２６點，最新報１９２８０點，升１０點，高水２１點，合約成交６３９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５５９點，升４點，高水９點，最新報６５５４點，跌１

點，高水４點，合約成交１８６張。

