《鍾之日記》環球信心重振，恒指Ａ場反彈

《鍾之日記》３月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



受瑞銀收購瑞信、六大央行聯手提升美元流動性等連串措施提振，市場對銀行業信心危機暫

時紓緩，美股周一（２０日）反彈，道指漲逾３８０點。分析指，聯儲局在本周宣布的加息幅度

，將是市場未來發展關鍵。港股上升，恒生指數收報１９２５８，升２５８點或１﹒３６％，不

過主板成交僅１０２４﹒３３億元。



＊習近平訪俄，Ａ場平穩揚＊



滬深股市今日隨環球市場回穩，儘管環球金融風險導致銀行及資源股走弱，但在軍工、白酒

、遊戲等板塊拉動下，滬綜指全日仍升０﹒６４％，報３２５５﹒６５點，深市午後進一步拉升

，深成指漲１﹒６％，創業板指升１﹒９８％。

人民銀行公布，今日進行的１８２０億元人民幣７天期逆回購，當日實現淨投放１５３０億

元。不過在恐慌情緒有所修復後，成交量快速收縮，兩市全日成交從上日的破萬億回落至

８９３０億元人民幣，按日大減１５﹒６％，陸股通再淨流入近４３億元人幣，連續七日淨流入

。

中國國家主席習近平到莫斯科進行３天國事訪問，各界關注中俄如何解決烏克蘭問題。習近

平在和普京的會面上再次提到中國有關政治解決烏克蘭問題的１２點立場文件，稱中方願繼續為

推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，同時中方同俄方加強戰略協作的大方向將堅定不移，

並會加強雙方在聯合國等多邊平台的協調配合，「做世界和平穩定的中流砥柱」；普京則表示他

已仔細閱讀了立場文件，亦尊重這一倡議，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

不過這份中國推出的烏克蘭和平協議並沒有獲得西方世界支持，美方稱中方的協議是為俄軍提供

戰術拖延的機會。



＊瑞信債券撇帳風險，各國紛解畫＊



多地監管機構紛紛就瑞信債券事件拆彈，歐洲單一清算委員會、歐洲銀行管理局及歐洲央行

銀行監管委員會發布聯合聲明指，普通股為最先吸收損失，只有在完全損失後，ＡＴ１債券才需

要撇帳。聲明強調，ＡＴ１將繼續是歐洲銀行資本結構的重要部分；英倫銀行也發聲明指，英國

的銀行清算框架有明確的法定順序，在債權人等級制度中，ＡＴ１排在ＣＥＴ１（普通股權一級

資本）前，在Ｔ２（二級資本）之後。這類債券的持有人應預期在決議或破產中按照等級中的位

置順序遭受損失。

國際金融股表現回魂，滙控（００００５）升２﹒９％，渣打（０２８８８）升２﹒３％，

友邦（０１２９９）升２﹒９％，保誠（０２３７８）強力反彈６﹒５％。

至於香港證監會行政總裁梁鳳儀認為，瑞士監管機構果斷就瑞信危機促成瑞銀收購瑞信一事

，能消除市場對瑞信的憂慮，而瑞信資產總額佔本港市場仍屬少數，重申對本港影響不大。



＊版號審批復常，遊戲股回勇＊



國家新聞出版署發布２０２３年３月進口網絡遊戲審批信息，共２７款遊戲獲批，審批日期

為３月１６日。騰訊（００７００）、網易（０９９９９）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、心動網

絡（０２４００）都有遊戲上榜。騰訊及網易繼１月及２月批出國產網絡遊戲版號後，連續第３

個月有遊戲獲批。

內媒形容嗶哩嗶哩的《閃耀！優俊少女》為「重量級」產品，該款遊戲為日本遊戲公司

Ｃｙｇａｍｅｓ開發的《賽馬娘》國服版，《賽馬娘》２０２１年初在日本上線，至今仍為暢銷

遊戲。

嗶哩嗶哩走勢最強，全日飆６﹒９％，心動公司升５﹒３％，騰訊升２﹒６％，網易升

０﹒２％。其他遊戲股跟升，創夢天地（０１１１９）升３﹒７％，ＩＧＧ（００７９９）升

２﹒５％，網龍（００７７７）、中手游（００３０２）升近１％，祖龍娛樂（０９９９０）升

０﹒３％。

易觀國際高級分析師廖旭華表示，目前遊戲行業預期正在逐漸落實。他說，隨著監管工作目

標基本達成，之後版號審批和發放會逐漸穩定，對遊戲行業的嚴管可能暫告一段落。但是，無論

是進口版號還是國產版號，目前也不能對節奏和數量做預測，保持理性。



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