《美元走勢－羅明立》美元在１０２﹒５０附近應有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒５５ １３２﹒７８ １３２﹒２５

歐元╱美元 １﹒０７６８ １﹒０７７７ １﹒０７５９

英鎊╱美元 １﹒２２６２ １﹒２２７０ １﹒２２０８

美元╱瑞郎 ０﹒９２３５ ０﹒９２４５ ０﹒９２１２

美元╱港元 ７﹒８４６９ ７﹒８４８８ ７﹒８４４２

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《美元走勢》美國２月成屋銷售年化總數有４５８萬戶，好過前值及預期；加拿大２月

ＣＰＩ按年增長由５﹒９％放慢至５﹒２％，核心ＣＰＩ按年增長亦放慢至４﹒７％。周二

（２１日）歐美銀行流動性危機略為紓緩，美國主要銀行表態將繼續支持第一共和銀行，刺激股

價飆升２９﹒５％。美聯儲今晚（２２日）凌晨將會公布議息結果，市場預計加息０﹒２５％，

關鍵是未來貨幣政策的表態，市場估計聯儲局將加快暫停加息，甚至會減息，非美貨幣衝高但有

阻力。

美國財長耶倫表示，由於監管機構採取果斷行動，當地銀行系統已開始穩定，但同時警告可

能需要更多措施令市場信心恢復，美元在１０２﹒５０附近應有支持。歐元升至１﹒０８關口前

受限，後市看聯儲局議息後的表態，可高沽歐元。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７６０ １﹒０６２０ １﹒０８１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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