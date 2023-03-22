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22/03/2023 18:21

【騰訊業績】劉熾平：遊戲行業正穩步復甦，首季遊戲流水錄增長

　　《經濟通通訊社２２日專訊》騰訊（００７００）執行董事兼總裁劉熾平在業績發布會上表
示，去年遊戲行業經歷了較困難的轉型期，但今年整個行業正穩步復甦，認為未成年人保護措施
解決了行業較大問題，措施落實後行業正往更健康和可持續的方向發展，而版號恢復發放以及線
上線下消費復甦，料行業將迎來較好的機會。他續指，騰訊遊戲業務的流水於去年第四季開始錄
得上漲，而今年第一季整個遊戲流水也有較好的增長，隨著集團在去年底取得版號，今年將發布
一系列的新作。
　　劉熾平形容，人工智能（ＡＩ）騰訊未來的增長的「擴大器」，集團在ＡＩ技術已有長期經
驗，並應用於廣告、遊戲、短視頻、零計算等業務，近期基礎模型上也迎來突破，認為ＡＩ技術
的發展將有助加強觀察指數模型以及數字助理等服務。他透露，騰訊正開發自己的技術模型，計
劃逐步在後端（ｂａｃｋ－ｅｎｄ）投入應用，以提升旗下產品的營運效率以及市場化程度，相
信騰訊在整體ＡＩ價值鏈中具有優勢。
　
＊不會進行重複性的紅海競爭「消耗戰」＊
　
　　主席兼首席執行官馬化騰表示，降本增效為集團長期習慣，未來將更聚焦於核心業務，今年
亦會堅持該方向上，在聚焦具有優勢的領域後，會將更多的人力和資源投入到新且有效的領域上
，而非進行重複性的紅海競爭「消耗戰」上。
　　馬化騰又指，集團不斷思考如何發揮自身的優勢響應國家號召，以促進數字經濟和實體經濟
的高質量發展。他提到，高質量發展與研發投入密不可分，儘管去年宏觀充滿挑戰，但集團的研
發開支仍按年增長約１８％，並在電動車等新興高科技產業上積極配合，包括支持車聯網、高精
地圖、智能座艙等；而騰訊整個生態鏈亦幫助實體行業數字化轉型，強調高質量發展前景明朗。
（ａｃ）
　
　　
　
　

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