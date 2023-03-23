《專家之言－黃德几》吉利積極轉型至新能源車，短線走勢料改善

《專家之言》中央的汽車補貼政策在去年底結束，內地汽車今年１月銷情回落。不過，今年

以來多個地方政府推出政策促進汽車消費，例如上海印發《上海市提信心擴需求穩增長促發展行

動方案》，提出延續實施新能源汽車置換補貼，在６月３０日前符合標準可獲１萬元（人民幣．

下同）補貼。西安日前推出措施，對本地生產的新能源汽車，今年較去年產量增長的部分，每輛

給予２０００元獎勵，每家企業最高獎勵１０００萬元。



＊去年收入按年升４５﹒６％，新能源車銷量增３倍＊



吉利汽車（００１７５）截至去年１２月底止年度，收入１４７９﹒６５億元，按年上升

４５﹒６％，純利增加８﹒５％至５２﹒６億元。由於產品定價和產品組合持續提升，集團期內

的平均出廠銷售價格按年上升 ３０％，在按備考基礎計入領克合營公司和睿藍合營公司分別銷

售之「領克」及「睿藍」品牌汽車後，集團的綜合平均銷售價格按年增加２４％。不過，受原材

料漲價、新能源佔比提升等因素，整體毛利率下跌３個百分點至１４﹒１％。

集團去年度總銷量１４３﹒３萬部，按年增加８％，並積極拓展轉型至新能源汽車，期內新

能源汽車銷量增加３００％至近３２﹒９萬部，銷量佔比提升至２３％。集團將今年的銷量目標

定為１６５萬部（包含領克品牌及睿藍品牌汽車的銷量目標），較去年實現之總銷量增長１５％

；其中，新能源汽車銷量目標較２０２２年所實現之總銷量增加１００％以上。今年２月，集團

總銷量為１０８７０１部，較去年同期增加３９％，而今年首兩個月累計銷量為２１２１５３部

，按年跌６％。



＊分拆極氪上市有望提升估值，９﹒５元以下可吸納＊



２０２２年集團的純電動車（ＢＥＶｓ）和插電式混動汽車（ＰＨＥＶｓ）的銷量分別為

２６２２５３部和６６４７４部，按年分別增加３﹒２８倍和２﹒１９倍，兩者合共佔總汽車銷

量的２２﹒９％，較２０２１年的佔比約６﹒２％大幅提升。集團２０２１年第四季推出的高端

電動車品牌「極氪」，今年２月銷量按年增加８７％至５４５５部。另外，集團去年底公布，建

議分拆極氪控股並將其獨立上市，有望提升估值。

去年度，集團的經營性現金流按年上升４％至１６０億元；去年底，總現金水平增加兩成至

３３７億元。集團計劃今年的資本開支預算（不包括透過業務合併進行的收購）約１４０億元。

走勢上，近日重上１０天線，ＭＡＣＤ熊轉牛差距，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，短線走勢料

改善，可考慮９﹒５元（港元．下同）以下吸納，反彈阻力１２元，不跌穿８﹒３元續持有。《

金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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