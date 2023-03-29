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29/03/2023 17:18

【香港要聞】傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略

　　《經濟通通訊社２９日專訊》就傳媒查詢建造業輸入勞工計劃，發展局發言人今日表示，局
方的目標是在今年年中或之前完成人力資源評估，並為應對建造業人手需求提出整全策略。相關
工作現正按目標時間進行中，局方會適時交代。
　　發言人稱，《行政長官２０２２年施政報告》表示，香港多個行業正面對人力短缺問題，相
關政策局會聽取業界意見，並因應不同行業情況提出解決方案，而建造業議會於今年２月發表了
最新的《建造業人力預測報告》，發展局同日發表的新聞稿表示局方會參考有關報告，評估如何
透過多管齊下的策略應對建造業人手需求，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入非
本地資源等各項措施加強人力供應，以及利用提升生產力的措施減低人力需求。
　　此前有消息指，當局考慮參考社會福利署的院舍輸入照顧員特別計劃，准許建造業及運輸業
輸入外地勞工，名額或逾一萬個，最快下半年推出。同時，當局亦考慮是否將計劃擴展至飲食業
及旅遊業。按輸入照顧員特別計劃，毋須勞工顧問委員會審閱申請，改由專責小組以先到先得方
式審批。（ｃｌ）

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