【夜期時段】４月期指最新報２０３５８點，升８點，高水４９點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，４月期指在夜期時段開市報２０３７０點，升
２０點，高水６１點，最新報２０３５８點，升８點，高水４９點，合約成交１１９張。
４月國指期貨在夜期時段開市報６９４７點，升３點，高水２４點，最新報６９４４點，無
升跌，高水２１點，合約成交３０９張。
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