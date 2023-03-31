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31/03/2023 15:19

【外圍經濟】英國第四季ＧＤＰ增長略超預期，勉強避過技術性衰退

　　《經濟通通訊社３１日專訊》根據英國統計局公布的最新數據，該國２０２２年第四季
ＧＤＰ終值按季增長０﹒１％，略高於預期，進一步證實英國勉強避過技術性衰退，意即連續兩
個季度出現負增長。
　　統計局表示，第四季ＧＤＰ比新冠疫情前的２０１９年同期低０﹒６％，但較之前預估的負
０﹒８％有所上調。英國去年全年ＧＤＰ增長４﹒１％，亦略高於預估的４％。（ｊｆ）

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