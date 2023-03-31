【外圍經濟】英國第四季ＧＤＰ增長略超預期，勉強避過技術性衰退

《經濟通通訊社３１日專訊》根據英國統計局公布的最新數據，該國２０２２年第四季
ＧＤＰ終值按季增長０﹒１％，略高於預期，進一步證實英國勉強避過技術性衰退，意即連續兩
個季度出現負增長。
統計局表示，第四季ＧＤＰ比新冠疫情前的２０１９年同期低０﹒６％，但較之前預估的負
０﹒８％有所上調。英國去年全年ＧＤＰ增長４﹒１％，亦略高於預估的４％。（ｊｆ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港政情31/03/2023
南區承辦團體否認關愛隊為區議會選舉鋪路
|FOCUS31/03/2023
【FOCUS】復甦勢頭續強勁 PMI一指標藏暗湧
|國際動態31/03/2023
債務上限談判續陷僵局，美財政部現金餘額創3年最低
|財經熱話31/03/2023
京東擬分拆兩業務在港上市 大摩唱好飆7% 仍然落後可追入？
|財經熱話31/03/2023
《午市前瞻》復活節假前兩萬一有望 分拆有利京東試190元
|香港要聞31/03/2023
醫管局高拔陞率團到倫敦招攬港人醫生回流
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰