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31/03/2023 10:28

《異動股》美圖挫近６％，去年轉賺９千萬人幣，首派末期息２港仙

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美圖公司（０１３５７）現價跌５﹒８８％，報２﹒７２元，
該股成交約５７４５萬股，涉資１﹒６１億元。
　　美圖公司公布，截至去年２０２２年１２月３１日止全年純利９４１４﹒２萬人民幣，而
２０２１年同期淨虧損４４５１﹒４萬人民幣；每股盈利２分人民幣；派發末期股息每２港仙。
　　期內收入２０﹒８５億人民幣，升２５﹒１７％；毛利１１﹒８７億人民幣，升５﹒５３％
；毛利率５６﹒９％，跌１０﹒６個百分點；除稅前溢利１﹒７５億人民幣，而２０２１年同期
稅前虧損１０９３﹒５萬人民幣。
　　現時，恒生指數報２０６７７，升３６８點或升１﹒８２％，主板成交４７９﹒２３億元。
國企指數報７０６９，升１４７點或升２﹒１３％。恒生科技指數報４３５０，升８０點或升
１﹒８８％。
　　即月期指新報２０７５２，升４０２點，高水７４點。即月國指期貨報７０９８，升１５４
點，高水２８點。即月科指期貨新報４３６３，升７５點，高水２３點。
　　上證綜合指數報３２７１，升１０點或升０﹒３２％，成交１５４７﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６９８，升４６點或升０﹒４０％，成交２１１４﹒６０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美圖公司（０１３５７）　　　２﹒７２元　跌５﹒８８％
　　商湯（０００２０）　　　　　２﹒６１元　跌１﹒１４％
　　百度（０９８８８）　　　１４８﹒７０元　跌０﹒５４％
　　騰訊（００７００）　　　３９１﹒６０元　升１﹒７１％
　　阿里（０９９８８）　　　１０１﹒９０元　升５﹒１６％
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒８０元　升２﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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