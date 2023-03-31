《異動股》美圖挫近６％，去年轉賺９千萬人幣，首派末期息２港仙

《經濟通通訊社３１日專訊》美圖公司（０１３５７）現價跌５﹒８８％，報２﹒７２元，

該股成交約５７４５萬股，涉資１﹒６１億元。

美圖公司公布，截至去年２０２２年１２月３１日止全年純利９４１４﹒２萬人民幣，而

２０２１年同期淨虧損４４５１﹒４萬人民幣；每股盈利２分人民幣；派發末期股息每２港仙。

期內收入２０﹒８５億人民幣，升２５﹒１７％；毛利１１﹒８７億人民幣，升５﹒５３％

；毛利率５６﹒９％，跌１０﹒６個百分點；除稅前溢利１﹒７５億人民幣，而２０２１年同期

稅前虧損１０９３﹒５萬人民幣。

現時，恒生指數報２０６７７，升３６８點或升１﹒８２％，主板成交４７９﹒２３億元。

國企指數報７０６９，升１４７點或升２﹒１３％。恒生科技指數報４３５０，升８０點或升

１﹒８８％。

即月期指新報２０７５２，升４０２點，高水７４點。即月國指期貨報７０９８，升１５４

點，高水２８點。即月科指期貨新報４３６３，升７５點，高水２３點。

上證綜合指數報３２７１，升１０點或升０﹒３２％，成交１５４７﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１１６９８，升４６點或升０﹒４０％，成交２１１４﹒６０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美圖公司（０１３５７） ２﹒７２元 跌５﹒８８％

商湯（０００２０） ２﹒６１元 跌１﹒１４％

百度（０９８８８） １４８﹒７０元 跌０﹒５４％

騰訊（００７００） ３９１﹒６０元 升１﹒７１％

阿里（０９９８８） １０１﹒９０元 升５﹒１６％

網易（０９９９９） １３８﹒８０元 升２﹒１３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

