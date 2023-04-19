【五一炒Ｄ乜】攜程加速開店，同程獲花旗加持，旅遊股仲有得炒？

《經濟通通訊社１９日專訊》內地旅遊市場持續復甦，各大旅遊服務平台早前公布的五一旅

遊預訂數據強勁，並正為五一假期全力備戰，其中攜程（０９９６１）近３個月簽約超過

１３００家門市，昨日更有近２００家門市同時開業，今日曾逆市升逾３％。另一網上旅遊平台

同程旅行（００７８０）近日則獲花旗唱好，予目標價２３元，今日最多飆逾４％。趁五一假期

臨近，現時追入兩隻旅遊股會否太遲？還有多少水位呢？



＊攜程２００家門店同時開業，五一訂單量超２０２１年同期兩倍＊



內地《環球旅訊》報道，近３個月攜程簽約超過１３００家門市，其中已正式營業的有約

５００家，遍布２０個省、直轄市，昨日更有近２００家門店同時開業。攜程旅遊渠道事業部

ＣＥＯ張力表示，這是旅遊市場迅速回暖的體現。據報最多攜程門市開業的是北京、河南、深圳

、四川和重慶，單是四川近期就有逾５０家新門市開業。

報道又指，相關數據顯示，攜程門市有２０％的銷售額來自線上導流轉化。截至４月１７日

，攜程門市五一假期的訂單量已超出２０２１年五一的兩倍，而今年以來門市客單價水平已回到

甚至超過２０１９年的水平。相比去年大量訂單遊覽時間在３天以內，目前門市的５０％以上訂

單回歸到４天遊以上產品。７天以上的旅遊產品售賣量超過２０１９年同期，反映旅遊恢復後更

多人希望走得更遠。



＊花旗：五一長假或釋放被壓抑需求，予同程旅行目標價２３元＊



另一網上旅遊平台股同程旅行（００７８０）也可留意，花旗近日發表報告，對其開啟３０

天正面催化劑觀察，指即將到來的五一勞動節是內地重新開放後的第一個復常長假，隨著線上旅

遊網站公布的初步預訂數據顯示長線旅遊強勁復甦，或釋放被壓抑的需求。同程旅行住宿勢頭可

能繼續跑贏行業，預計在第一季業績電話會議上，管理層會有更多積極的評論，第二季市場預期

有上升的潛力，予「買入」評級，目標價２３元。

中金早前亦維持同程旅行「跑贏行業」評級，目標價２１﹒５元。中金認為今年外部環境好

轉，下沉市場線上化紅利持續，看好公司高於行業的業績增長表現，重點關注節假日超預期恢復

的可能。此外，公司積極挖掘垂直日常出行場景，精細化運營也有助於在非出行旺季帶來增量。



＊攜程：五一出境遊預訂增逾１８倍，國內長線遊訂單增８倍＊



值得一提，攜程早於本月初發布五一假日旅遊前瞻顯示，截至４月６日，五一國內遊訂單已

追平２０１９年，比去年同期增長超７倍，其中長線旅遊訂單佔逾六成，按年增長８１１％；內

地出境遊預訂按年增長超１８倍，其中跟團遊報名量較４月初增長１５７％。另根據同程旅行４

月１１日發布的五一假期旅行消費預測數據顯示，預計今年五一假期國內長線遊和出境遊需求出

現井噴，雲南、海南、四川、新疆等長線遊目的地訂單量環比增長超過１５倍，出境遊訂單環比

增長近５倍。

攜程研究院戰略研究中心主任彭涵指，五一節假日作為二季度中重要的旅遊節令假日，承載

了用戶集中的旅遊消費釋放。由於今年清明節只有一天的假日，所以旅遊出行主要以中短途出行

為主，長線旅遊需求未曾釋放。另中信證券研報指，臨近五一假期及暑期傳統旺季，從目前

ＯＴＡ渠道預訂來看，長線遊明確復甦，一線熱門景區客流量快速攀升，各地酒店預訂量超

２０１９年同期、價格彈性顯著，餐飲行業同樣有望回暖。整體來看，出行鏈景氣回升明確，建

議優選各細分賽道優質龍頭。



＊熊麗萍：現價追入升幅有限，潘鐵珊：攜程或可升至３０３元＊



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，攜程及同程旅行

看股價走勢或可再升，但炒作五一黃金周很多時會先看旅遊平台預訂機票及酒店等情況，旅遊相

關股股價一般會行先，現價再追入空間不多，反而往後公布黃金周期間實際消費數據若比預期強

，餐飲股還有機會再升。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊指，攜程近日見有些資金流入，惟股價處橫行區間，頂部

約處於３０３元，下面最低處於２７８元，若跌至該處可買入，目標價３０３元。

攜程今日收市升１﹒９４％報２９４元，最多升３﹒１９％至２９７﹒６元，成交３﹒２３

億元。同程旅行升２﹒９７％收報１８﹒０２元，最多升４﹒６９％至１８﹒３２元，成交

１﹒７億元。其他旅遊相關股表現各異，香港中旅（００３０８）升０﹒５８％報１﹒７５元，

中國中免（０１８８０）跌１﹒３２％報１８７﹒５元，復星旅遊文化（０１９９２）升

０﹒３１％報９﹒６元，中國生態旅遊（０１３７１）跌１﹒３３％報０﹒７４元，法拉帝

（０９６３８）無升跌報２２﹒９元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

